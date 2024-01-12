Кому не нужно разрешение: в ГПСУ объяснили ограничения по передвижению в 5 км полосе (видео)

Специальное разрешение органа Госпогранслужбы будет действовать в зоне ответственности отряда, который его выдал.

В пограничную полосу не входят населенные пункты и места массового отдыха. Подробности сообщил в эфире КИЇВ24 рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Такие разрешения не нужно получать людям, у которых целью является пересечь границу. Водителям грузовых транспортных средств, которые осуществляются мультимодальные перевозки.

Касается это, по словам Демченко, и ситуаций, если движение лиц начинается и заканчивается за пределами пограничной полосы. То есть фактически дорога проходит по пограничной полосе, но они вынуждены через нее следовать.

"Поэтому такие разрешения получать не нужно", — пояснил представитель ведомства.

В целом ограничения передвижения в приграничье будут действовать вдоль всей линии государственной границы на полосе местности шириной в 5 км.

Специальный пограничный режим в Украине

В январе 2024 года в Украине ввели специальный пограничный режим. Для пребывания в пограничной полосе шириной 5 км от линии государственной границы гражданам нужно иметь специальное разрешение органа Госпогранслужбы. Документ будет действовать в зоне ответственности отряда, который его выдал.

Фото: ГПСУ

Напомним, 12 января в ГПСУ рассказали, что происходит на границе с Польшей. По информации представителя ГПСУ Андрея Демченко, очереди остаются и на заблокированных пунктах пропуска, и на разблокированном.