Умерла экс-замгенпрокурора Колинько: судмедэксперты не смогли определить причину, — СМИ

По данным журналистов, гнилостные изменения не позволили эксперту определить точную причину кончины. Назначено повторное вскрытие.

При вскрытии тела экс-замгенпрокурора Ольги Колинько и ее дочери не удалось установить причину смерти. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Эксперт, проводивший вскрытие, столкнулся с трудностью из-за гнилостных изменений, не позволяющих определить точную причину смерти.

Киевская городская прокуратура сообщила, что назначены дополнительные экспертизы, результаты которых будут доступны в ближайшем будущем. Это позволит более точно определить факторы и время смерти, а также, возможно, выявить дополнительные обстоятельства.

Важно отметить, что публикации в СМИ, содержащие выводы о смерти, не имеют подтверждения в официальных документах, добавили в прокуратуре.

В Киеве нашли мертвыми экс-зампрокурора Колинько и ее дочь – что известно

10 января появилась информация о том, что экс-замгенпрокурора Ольгу Колинько и ее дочь нашли мертвыми в Киеве. Соседи вызвали полицию и коммунальщиков, после того, как в квартире произошла утечка воды, и владельцы не выходили на связь. Правоохранительные органы вынуждены были вскрыть дверь, после чего обнаружили тело Ольги Колинько. В соседней квартире также было обнаружено тело ее дочери.

В тот же день в Национальной полиции сообщили, что тела женщин не имели внешних признаков насильственной смерти, квартиры были заперты изнутри. Предполагается, что смерть наступила в разное время — около двух месяцев назад у матери и приблизительно три недели назад у дочери.

11 января сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов не подтверждают версию того, что экс-заместительница генерального прокурора Ольга Колинько умерла в результате удушения.