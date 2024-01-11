Смерть экс-заместительницы генпрокурора: в полиции прокомментировали версии следствия

По словам спикера Нацполиции Елены Бережной, истинная причина смерти экс-чиновницы будет установлена через несколько недель. Правоохранители не отвергают, но и не подтверждают ни одну из версий.

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Сотрудники правоохранительных органов не подтверждают версию того, что экс-заместительница генерального прокурора Ольга Колинько умерла якобы в результате удушения. Об этом заявила спикер Национальной полиции Елена Бережная в комментарии "Суспiльному" 11 января.

По ее словам, нет никаких подтверждений версии, которая сейчас распространяется средствами массовой информации. Следствие продолжает выяснять обстоятельства трагедии и ожидаются результаты еще нескольких экспертиз.

"Та информация, которая была распространена, не соответствует действительности. Потому что по результатам проведенного вскрытия причину установить не удалось из-за гнилостных изменений. Поэтому назначено проведение экспертиз", — заявила Елена Бережная.

К слову, отдельно спикер Нацполиции добавила, что экспертизы могут длиться несколько недель и только после этого будет установлена истинная причина смерти. Информацию о том, что якобы были найдены следы убийства не подтверждается. Откуда пошли слухи — также неизвестно.

Что касается дочери погибшей, то на ее теле также гнилостные изменения, поэтому проводятся экспертизы для установления причины смерти.

Смерть Ольги Колинько: версии следствия

Елена Бережная отдельно отметила, что у полиции нет оснований считать, что это было умышленное убийство, однако никакие версии не отбрасываются.

"В Уголовном кодексе нет такой статьи как "несчастный случай". Поэтому все производства со смертью открываются по статье 115 (умышленное убийство), так предусматривает процедура. Признаков насильственной смерти, так как вчера эксперт осматривал наглядно — не было. Тем не менее, только по результатам судебно-медицинской экспертизы и других экспертиз, которые были назначены, будет установлена и причина смерти, и будут приняты дальнейшие процессуальные решения", — заявила спикер Национальной полиции.

К слову, именно экспертиза покажет, сколько прошло времени с момента смерти.

Смерть Ольги Колинько: версия с убийством

11 января издание "Ракурс" ссылаясь на собственные источники выпустило материал, в котором сообщалось, что после вскрытия тела Ольги Колинько был якобы установлен перелом хрящей гортани. Это могло произойти в результате удушения или сдавливания.

Напомним, 10 января сообщалось, что в Киеве нашли мертвыми экс-замгенпрокурора Ольги Колинько и ее дочь. По данным источников, полицию вызвали соседи, ведь накануне в их жилье стала протекать вода, а владельцы не открывали. Правоохранители выломали дверь и обнаружили тело чиновницы, а в квартире рядом нашли мертвой ее дочь.