Смерть ексзаступниці генпрокурора: у поліції прокоментували версії слідства

За словами спікерки Нацполіції Олени Бережної, справжню причину смерті ексчиновниці буде встановлено за кілька тижнів. Правоохоронці не відкидають, але й не підтверджують жодної з версій.

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Співробітники правоохоронних органів не підтверджують версію того, що ексзаступниця генерального прокурора Ольга Колінько померла нібито внаслідок удушення. Про це заявила речниця Національної поліції Олена Бережна в коментарі "Суспільному" 11 січня.

За її словами, немає жодних підтверджень версії, яка зараз поширюється засобами масової інформації. Слідство продовжує з'ясовувати обставини трагедії й очікуються результати ще кількох експертиз.

"Та інформація, яка була поширена, не відповідає дійсності. Тому що за результатами проведеного розтину причину встановити не вдалося через гнильні зміни. Тому призначено проведення експертиз", — заявила Олена Бережна.

До речі, окремо спікерка Нацполіції додала, що експертизи можуть тривати кілька тижнів і тільки після цього буде встановлено справжню причину смерті. Інформацію про те, що нібито було знайдено сліди вбивства, не підтверджується. Звідки пішли чутки — також невідомо.

Щодо доньки загиблої, то на її тілі також гнильні зміни, тож проводяться експертизи для встановлення причини смерті.

Смерть Ольги Колінько: версії слідства

Олена Бережна окремо зазначила, що поліція не має підстав вважати, що це було навмисне вбивство, проте жодні версії не відкидаються.

"У Кримінальному кодексі немає такої статті як "нещасний випадок". Тому всі провадження зі смертю відкриваються за статтею 115 (умисне вбивство), так передбачає процедура. Ознак насильницької смерті, бо вчора експерт оглядав наочно — не було. Тим не менш, тільки за результатами судово-медичної експертизи та інших експертиз, які було призначено, буде встановлено і причину смерті, і будуть ухвалені подальші процесуальні рішення", — заявила речниця Національної поліції.

До речі, саме експертиза покаже, скільки минуло часу з моменту смерті.

Смерть Ольги Колінько: версія з убивством

11 січня видання "Ракурс", посилаючись на власні джерела, випустило матеріал, в якому повідомлялося, що після розтину тіла Ольги Колінько було нібито встановлено перелом хрящів гортані. Це могло статися внаслідок удушення або здавлювання.

Нагадаємо, 10 січня повідомлялося, що в Києві знайшли мертвими ексзаступницю генпрокурора Ольги Колінько та її доньку. За даними джерел, поліцію викликали сусіди, адже напередодні в їхню оселю почала протікати вода, а власники не відчиняли. Правоохоронці виламали двері та виявили тіло чиновниці, а у квартирі поруч знайшли мертвою її доньку.