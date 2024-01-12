Нардеп Герега платил зарплату депутату от "Единой России" : в ОГП не увидели в этом преступления

По данным журналистов, в том, что нардеп выплачивал зарплату депутату от "Единой России" Геннадию Гальчуку, не говорит о совершении преступления.

Офис генерального прокурора не выявил признаков коллаборационистской деятельности в действиях народного депутата Александра Гереги и его жены Галины. Об этом сообщают журналисты проекта "Схемы".

Это стало известно после публикации материала журналистов проекта "Схемы", в котором утверждалось, что их компании в течение восьми лет (с 2014 по 2022 год) выплачивали зарплату Геннадию Гальчуку, управляющему "Эпицентров" на оккупированной Донетчине, который в настоящее время является депутатом от партии "Единая Россия".

В ответе на заявление председателя партии "Народовладдя" и народного депутата Юрия Левченко о возможном уголовном преступлении, Офис генпрокурора отметил отсутствие объективных данных, свидетельствующих о совершении преступлений народным депутатом Украины. Офис также заявил, что нет оснований для внесения информации в Единую государственную реестровую базу данных.

Что выяснили журналисты о деятельности Гереги

Расследование, опубликованное в конце октября 2023 года под названием "Был "Эпицентр" — стал "Галактика". Действительно ли Гереги потеряли контроль над гипермаркетами на оккупированной Донетчине?", утверждало, что компании "Эпицентр" и "Новая линия", принадлежащие Александру и Галине Гереги, регулярно выплачивали зарплату Геннадию Гальчуку с 2014 года по июль 2022 года. Гальчук управлял гипермаркетом "Эпицентр" в Макеевке, который после 2014 года стал частью сети "Галактика" на оккупированной территории.

Напомним, что Служба безопаности Украины собрала доказательную базу на Татьяну Грабович, которая входит в состав топ-менеджмента центрального офиса "Роснефти" и публично поддерживает вооруженную агрессию РФ.