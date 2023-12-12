Вид на жительство в Испании и 14 земельных участков: нардеп Герега обнародовал свежую декларацию (скриншоты)

С начала полномасштабного вторжения и до мая 2023 года Александр Герега провел заграницей суммарно 209 дней. Вид на жительство в Испании он получил в 2021 году.

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Украинские депутаты начали заполнять декларации НАПК. Так, совладелец сети гипермаркетов "Эпицентр" и народный депутат Украины Александр Герега в своей декларации указал, что имеет вид на долгосрочное проживание в Испании. Об этом сообщают "Схемы".

В поданных декларациях за 2021 и 2022 годы Герега отметил, что и он и его жена Галина Герега имеют вид на долгосрочное проживание в Испании. В декларации за 2020 год такой документ нардеп не указывал.

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Жены-миллионерши: что показали чиновники в своих декларациях за последние годы

Также нардеп задекларировал несколько объектов недвижимости в Испании. В частности, жилой дом и земельные участки стоимостью около 100 миллионов гривен. Эти объекты записаны на жену депутата — Галину Герегу. Она также имеет 1 миллион евро на счетах в двух испанских банках в Валенсии.

Кроме этого в декларации депутата за 2022 год значатся 13 земельных участков в Киевской области, которыми владеет он сам, один — пополам с женой и 14 земельных участков, которыми владеет жена.

Также депутат указал три дома, которыми владеет единолично, и два объекта недвижимости, которыми владеет совместно с женой и другое имущество.

В декларации он указал ювелирные изделия, которые имеет жена, сообщил о владении паркоместами, о гараже и двух авто, принадлежащих жене. Также депутат обнародовал перечень бизнес-имущества и вклады в банках.

С начала полномасштабного вторжения и до мая 2023 года Александр Герега провел заграницей суммарно 209 дней. Об этом свидетельствуют данные за этот период, которые есть в распоряжении "Схем", от источников с доступом к базе о пересечении границы.

Напомним, что НАПК сообщило об открытии публичного доступа к реестру деклараций. Через час после сообщения об открытии публичного доступа к декларациям сайт "лег".

10 октября сообщалось, что президент Владимир Зеленский подписал закон об открытии e-деклараций чиновников, но с нюансами. Согласно документу предусматривается создание общедоступного Реестра деклараций, в котором не будут отображены сведения военных и полицейских, задействованных в выполнении боевых задач.