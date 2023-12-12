Посвідка на проживання в Іспанії та 14 земельних ділянок: нардеп Герега оприлюднив свіжу декларацію (скриншоти)

Від початку повномасштабного вторгнення й до травня 2023 року Олександр Герега провів закордоном сумарно 209 днів. Посвідку на проживання в Іспанії він отримав у 2021 році.

Related video

Українські депутати почали заповнювати декларації НАЗК. Співвласник мережі гіпермаркетів "Епіцентр" і народний депутат України Олександр Герега у своїй декларації вказав, що має посвідку на довгострокове проживання в Іспанії. Про це повідомляють "Схеми".

У поданих деклараціях за 2021 і 2022 роки Герега зазначив, що і він, і його дружина Галина Герега мають посвідку на довгострокове проживання в Іспанії. У декларації за 2020 рік такий документ нардеп не вказував.

Важливо

Дружини-мільйонерки: що показали чиновники у своїх деклараціях за останні роки

Також нардеп задекларував кілька об’єктів нерухомості в Іспанії. Зокрема, житловий будинок і земельні ділянки вартістю близько 100 мільйонів гривень. Ці об’єкти записані на дружину депутата Галину Герегу. Вона також має 1 мільйон євро на рахунках у двох іспанських банках у Валенсії.

У декларації депутата за 2022 рік є 13 земельних ділянок у Київській області, якими володіє він сам, одна — навпіл із дружиною, і 14 земельних ділянок, якими володіє дружина.

Також депутат вказав три будинки, якими володіє одноосібно, і два об'єкти нерухомості, якими володіє спільно з дружиною, та інше майно.

У декларації він зазначив ювелірні вироби, які має дружина, повідомив про володіння паркомісцями, про гараж і два авто, які належать дружині. Також депутат оприлюднив перелік бізнес-майна та вклади в банках.

Із початку повномасштабного вторгнення й до травня 2023 року Олександр Герега провів закордоном сумарно 209 днів. Про це свідчать дані за цей період, які є в розпорядженні "Схем", від джерел із доступом до бази про перетин кордону.

Нагадаємо, що НАЗК повідомило про відкриття публічного доступу до реєстру декларацій. Через годину після повідомлення про відкриття публічного доступу до декларацій сайт "ліг".

10 жовтня повідомлялося, що президент Володимир Зеленський підписав закон про відкриття e-декларацій чиновників, але з нюансами. Згідно з документом, передбачається створення загальнодоступного Реєстру декларацій, у якому не будуть відображені відомості військових і поліцейських, задіяних у виконанні бойових завдань.