Відкриття e-декларацій чиновників: Зеленський підписав закон із нюансами

Згідно з документом, який був знову ухвалений парламентом, передбачається створення загальнодоступного Реєстру декларацій, у якому не будуть відображені відомості військових і поліцейських, задіяних у виконанні бойових завдань.

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Президент України Володимир Зеленський схвалив законопроєкт №9534, який стосується відновлення та поновлення електронного декларування для осіб, які обіймають державні або місцеві посади в період введення воєнного стану. Про це у вівторок, 10 жовтня, нардеп Ярослав Железняк, член фракції "Голос", повідомив у своєму Telegram-каналі.

Підпис президента під законопроєктом також відображено на офіційному сайті Верховної Ради України в картці законопроєкту.

Згідно з документом, який було знову ухвалено ВР 20 вересня з урахуванням пропозицій президента, передбачається створення загальнодоступного Реєстру декларацій з урахуванням певних особливостей для військовослужбовців.

Президент пропонує тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану, Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК) забезпечити цілодобовий відкритий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій для осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Водночас глава держави вважає за необхідне визначити в законі, що у відкритому доступі не відображатимуться декларації, подані військовослужбовцями:

Державної прикордонної служби України;

Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації;

Управління державної охорони;

Збройних сил України та інших військових формувань.

Крім цього, не відображатимуться декларації співробітників поліції особливого призначення, які під час дії воєнного стану залучені до ведення бойових дій, а також поранених, полонених, миротворців, осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. НАЗК вилучає з відкритого доступу такі декларації на підставі письмового подання керівника держоргану, в якому проходить службу (працює) відповідний суб'єкт декларування.

Згідно з пропозиціями президента, ці винятки не поширюватимуться на військовослужбовців:

які обіймають посади міністрів та їхніх заступників, керівників центральних і місцевих органів виконавчої влади та їхніх заступників, а також на осіб, які обіймають інші посади в апаратах міністерств, центральних і місцевих органів виконавчої влади, органах правосуддя або перебувають у відрядженні на такі посади.

на осіб, які входять до складу військово-лікарських комісій, лікарсько-льотних комісій або перебувають у відрядженні на такі посади. Крім того, винятки не стосуватимуться осіб, які виконують службу в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

Президент також пропонує встановити, що починаючи з дня, наступного за припиненням або скасуванням воєнного стану, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) забезпечить відкритий доступ до декларацій, що містяться в Єдиному державному реєстрі декларацій, для всіх осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

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Електронне декларування в Україні — що треба знати

У березні 2016 року набув чинності закон, що змінює процедури подання декларацій про майно, доходи, витрати і фінансові зобов'язання держслужбовцями. У серпні було ухвалено рішення про запуск системи електронного декларування Національним агентством із запобігання корупції (НАЗК), а Європейський союз закликав сертифікувати цю систему. 2020 року Конституційний суд України скасував кримінальну відповідальність за неправдиве декларування.

Після повномасштабного вторгнення в Україні закрили реєстри поданих електронних декларацій, як і бази, в яких зберігалися відомості про нерухомість і транспортні засоби чиновників. Однак після термінового засідання Ради національної безпеки і оборони України, президент Зеленський підтвердив, що система електронного декларування продовжуватиме працювати. Уряд закликав НАЗК негайно відновити доступ до реєстру е-декларацій.

У жовтні частина суддів Конституційного суду не підтримала скасування електронного декларування. У Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт, спрямований на відновлення цієї системи.

На початку 2023 року посли Групи семи та Європейського Союзу закликали Україну затвердити антикорупційну програму. У лютому вони також закликали український парламент відновити електронне декларування. У липні голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук закликав до відновлення електронного декларування якнайшвидше, і законопроєкт було підтримано ВР у першому читанні у вересні, однак він передбачає відкриття декларацій лише через рік. Президент наклав вето на закон у вересні й зажадав негайного відкриття реєстрів.

5 вересня 2023 року Верховна Рада у другому читанні проголосувала за відновлення електронного декларування чиновниками. Однак президент наклав вето на закон. 20 вересня ВР схвалила вето президента і виправила закон про відновлення е-декларування.