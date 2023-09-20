Відкриті декларації в Україні не для всіх: хто має право приховати свої доходи

Депутати Верховної Ради відновили обов'язкове електронне декларування для чиновників. Раніше президент ветував документ, оскільки публічний доступ до реєстру пропонували відкрити через рік. Свої доходи за останні кілька років мають показати, зокрема керівники ТЦК і ВВК.

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"В Україні не тільки відновлюють обов'язкове електронне декларування чиновниками своїх доходів і майна, а й відкривають реєстр цих декларацій. Тепер ознайомитися з ними зможе кожен українець", — говорить Фокусу голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

20 вересня народні депутати ухвалили новий закон про е-декларування. Цього разу з надважливою правкою — негайним відкриттям публічного доступу до реєстру. За проголосував 341 депутат.

За словами заступника голови Антикорупційного комітету Верховної Ради, нардепа Ярослава Юрчишина ознайомитися з інформацією у відкритих деклараціях усі охочі зможуть через 60 днів після того, як закон підпише президент.

"За цей час Національному агентству з питань запобігання корупції необхідно отримати списки декларантів, які служать у ЗСУ, і декларувалися раніше. Їхні декларації мають бути закритими", — пояснив Фокусу політик.

Юрчишин додав, що відкриті декларації стосуються, зокрема, керівників ТЦК, ВВК і тилових закупівельників.

"Якщо чиновник на даний момент служить у ЗСУ, його декларація буде закрита до звільнення або перемоги. Відповідно до закону. Усі інші — відкриті", — додав нардеп.

Що стосується СБУ, за словами політика, керівники спецслужби подають відкриті декларації, а ті, хто займаються контррозвідкою — закриті. Також із публічного реєстру виключать інформацію про чиновників, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Безпека на першому місці

Юрист Олександр Лємєнов у розмові з Фокусом зазначає, що технічно 60 днів потрібні, щоб усі, кого стосується закон про відкриті декларації, подали інформацію про свої доходи.

Керівників ТЦК, декого з яких правоохоронці вже ловили на неправомірному збагаченні, теж мають показати свої статки. Однак навколо цієї теми можливі маніпуляції.

"Співробітники ТЦК не є військовими, а отже мають показати відкриті декларації. Однак не забуваємо, що є закон, а є норма правозастосування. Якщо вирішать, що інформація в деклараціях співробітників ТЦК викликає занепокоєння щодо безпеки, її можуть вимкнути з відкритого реєстру. На мій погляд, оскільки співробітники ТЦК не воюють, жодних проблем із безпекою не може виникнути", — продовжує експерт.

Те саме стосується депутатів чи чиновників, які приписані до військової частини, проте фактично службу не проходять. Вони можуть наполягати на тому, що є службовцями ЗСУ і відмовлятися публічно показувати декларації.

При цьому, за словами Лємєнова, ті, хто незаконно збагатився за останні 18 місяців, навряд чи записували майно на себе або найближче оточення.

Колишній офіцер СБУ Іван Ступак пояснює Фокусу, що закриті декларації для військових посадовців, зокрема представників контррозвідки СБУ, пов'язані з тим, що російська сторона може скористатися інформацією, отриманою з відкритих джерел, та використати її з власною метою.

"Ці люди роблять велику роботу, зокрема на окупованих територіях. Росіяни уважно стежать за роботою, наприклад, п'ятого підрозділу контррозвідки СБУ. Люди, які могли стояти за ліквідацією "Мотороли", "Гіві" — їх дуже цікавлять", — каже експерт.

Ступак додає, що спецслужби РФ можуть погрожувати близьким контррозвідникам, інформацію про яких вносять у декларації, і в перспективі знизити мотивацію виконувати завдання, пов'язані з військовим плануванням.

"Наприклад, росіяни вивчать інформацію з декларації начальника відділу п'ятого управління СБУ. Там ім'я та прізвище його дружини. Можуть знайти її в соцмережах, з'ясувати, що вона перебуває десь за кордоном, відправити туди групу, сфотографувати і відправити йому на пошту. Мотивація працювати в начальника різко знизиться. Такі речі відбувалися до повномасштабної війни", — додає Ступак.

Нагадаємо, відновлення електронного декларування — одна з основних умов для старту переговорів про вступ України до ЄС. Нардепи тимчасово зупинили обов'язкове декларування для чиновників у перші тижні повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У липні 2023 року Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт про відновлення е-декларування, після чого нардепи подали понад 500 правок до документа. 5 вересня парламентарії підтримали законопроєкт у другому читанні, але провалили правку №371 про негайне відкриття реєстрів. У результаті доступ до реєстру мав залишатися закритим ще рік.

Голова НАЗК Олександр Новіков говорив, що законопроєкт про відновлення декларування чиновників містить дві небезпечні норми.

Фокус докладно розбирав, чи постраждає рівень військової та грошової допомоги Україні у зв'язку з новими правилами електронного декларування.