Из-за утечки газа: в Новгород-Северском от отравления погибла семья

По данным спасателей, утечка угарного газа, вероятно, произошла из-за нарушения правил эксплуатации газового котла.

В Черниговской области, в городе Новгород-Северский, из-за отравления угарным газом погибла целая семья, в том числе и ребенок. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

"В Новгороде-Северском в квартире двухэтажного многоквартирного жилого дома отравились угарным газом отец, мать и их 4-летний ребенок", — говорится в заявлении.

В источнике сообщают, что предполагаемая причина утечки угарного газа связана с нарушением правил эксплуатации газового котла.

В настоящее время спасательные службы выясняют все обстоятельства инцидента.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям подчеркнули, что угарный газ является одним из наиболее распространенных источников несчастных случаев в жилищах, где используются печи, камины или газовые котлы для отопления. Этот газ невидим для человеческого глаза, полностью неощутим, и способен привести к трагедии всего за несколько минут.

"Установка детектора угарного газа в помещении может уберечь вашу жизнь", — добавили в ГСЧС.

Напомним, что 8 января в Нацполиции сообщили, что в результате российского ракетно-дронового обстрела погибли четверо гражданских граждан Украины. Ракеты ВС РФ повредили жилые дома, автомобили, торговый центр, объекты гражданской инфраструктуры.

В Воздушных силах ВСУ 8 января рассказали о результатах отражения российской атаки. Силам ПВО удалось сбить 8 "шахедов", 19 крылатых ракет Х-101. Не удалось сбить восемь ракет Х-22, 6 баллистических ракет "Искандер", 2 управляемые авиаракеты Х-31П, 7 С-300/С-400.