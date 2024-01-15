Экс-чиновницу с паспортом РФ могут вернуть на должность: Минюст будет оспаривать

Адвокаты Марины Прилуцкой указали, что письмо от СБУ "не содержит достоверной информации", а суды низших инстанций "предвзято" рассматривали обстоятельства дела. Сама чиновница утверждает, что гражданства России никогда не имела.

Верховный Суд отменил постановление суда низшей инстанции, который признал законным увольнение чиновницы Министерства юстиции Марины Прилуцкой, которая добровольно получила российское гражданство. Об этом говорится в материалах дела.

В документах дела не указана фамилия чиновницы, которая оспаривает свое увольнение с должности заместителя начальника Центрального межрегионального управления Министерства юстиции, однако, согласно информации "Судебно-юридической газеты", речь идет о Марине Прилуцкой.

Гражданство экс-чиновница получила в Крыму

В материалах дела говорится о письме от Службы безопасности Украины, в котором приводили доказательства наличия у Прилуцкой гражданства Российской Федерации. Отмечается, что был установлен факт выезда 13 марта 2014 года чиновницы в Ялту во временно оккупированном Крыму, где она зарегистрировала свое место жительства.

Кроме того, согласно документу, 4 мая 2014 года чиновница повторно приехала на территорию полуострова и на основании ранее осуществленной прописки получила паспорт гражданки России.

В СБУ заявили, что Прилуцкая контактировала с ФСБ

Также, в материалах дела говорится, что во время пребывания в Крыму Прилуцкая имела контакты с сотрудниками российской ФСБ. К материалам дела СБУ добавила фотокопию паспорта РФ экс-чиновницы.

Верховный суд восстановил в должности чиновницу с паспортом РФ

Чиновница уверяет, что никогда не имела гражданства РФ

В то же время в кассационной жалобе адвокаты Марины Прилуцкой указали, что письмо от СБУ, свидетельствующее о наличии у нее российского гражданства, "не содержит достоверной информации", а суды низших инстанций "предвзято" рассматривали обстоятельства дела. Сама Прилуцкая утверждает, что не имеет гражданства и никогда его не получала.

"Истец утверждала и повторно утверждает, что гражданства другой страны не имела, не имеет и никогда не получала", — говорится в материале дела.

Реакция Министерства юстиции

Министерство юстиции в понедельник, 15 января, обнародовало реакцию на соответствующее решение. По информации в заметке, Минюст в суде будет "противостоять" возвращению на должность экс-чиновницы.

Дело отправили еще на одно рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Напомним, журналисты hromadske сообщили, что бывший директор Запорожской атомной электростанции Игорь Мурашов, который сейчас занимает должность главного инженера ЗАЭС, в 2014 году получил российское гражданство.