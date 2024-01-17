Гринкевичу предъявили подозрение по делу о поставках для ВСУ, – СМИ

По данным журналистов, подозрение также получили сыновья львовского бизнесмена и трое руководителей подконтрольных им компаний.

Львовскому предпринимателю Игорю Гринкевичу, который является фигурантом коррупционного скандала, предъявили подозрение по делу о поставках товаров для Вооруженных сил Украины. Об этом пишет портал "РБК Украина" со ссылкой на свой источник.

Сообщается, что подозрение также было предъявлено сыновьям Игоря Гринкевича и еще трем руководителям подконтрольных им компаний.

Как отмечают авторы публикации, ранее Игорь Гринкевич имел статус подозреваемого в уголовном производстве из-за попытки дать взятку.

Дело Гринкевичей: что известно

Напомним, 29 декабря пресс-служба ГБР сообщила о разоблачении бизнесмена, который является одним из крупнейших поставщиков Минобороны, на попытке подкупа. Подозреваемый пытался дать полмиллиона долларов взятки должностному лицу Государственного бюро расследований с целью вернуть имущество своих компаний, которое было изъято в ходе уголовного производства.

Задержание Игоря Гринкевича Фото: ГБР

Согласно данным следствия, предприниматель поставлял Минобороны одежду, будучи владельцем строительных фирм. Компании подозреваемого победили в 23 тендерах на общую сумму более 1,5 миллиарда гривен. По предварительным оценкам, сделка принесла бюджету убытки в размере 1,2 миллиарда гривен.

По информации "ТСН", речь шла о львовском бизнесмене Игоре Гринкевиче.

Задержание Игоря Гринкевича Фото: ГБР

Заместитель министра обороны Украины Виталий Половенко 9 января заявил, что Министерство обороны Украины разрывает все контракты с компаниями, связанным с семьей Гринкевичей.

Позже, 12 января, заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков сообщил, что из-за дела Гринкевичей двое экс-чиновников Минобороны сейчас находятся под следствием.

В свою очередь сын Роман Гринкевич, который приходится сыном упомянутому бизнесмену, заявил, что скандал вокруг его семьи заказной. Он также сообщил, что его семья не собирается выезжать страны за границу.