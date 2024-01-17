Предал мою страну: Соня Морозюк бросила Гринкевича после коррупционного скандала (фото)

По словам художницы, она продаст подарки Романа Гринкевича и переведет вырученные деньги на ЗСУ.

Украинская художница Соня Морозюк, которая являлась невестой Романа Гринкевича, заявила о разрыве их отношений на фоне коррупционного скандала. Об этом она сообщила в своем Instagram.

"Мы не будем одной семьей. Я не возьму фамилию Гринкевич. Я не буду с человеком, предавшим мою страну. Я верила. Сейчас мне противно, чувствую себя обманутой и использованной. Я выберу быть честной перед собой. И останусь Соней Морозюк", — написала художница.

По словам девушки, за период их отношений с Романом Гринкевичем она получила два подарка – кольцо и колье. Эти вещи она пообещала продать, а средства передать на ВСУ.

Кроме того, она подчеркнула, что не получала от семьи Гринкевичей никаких дорогостоящих подарков.

"Все подозрения в том, что я вроде бы получала еще что-то от Романа или членов его семьи – квартиры, машины, недвижимость, что угодно – я отвергаю, и готова доказывать это в суде и как угодно. Обещание подать декларацию остается в силе. Благодарю всех, кто верит в меня как в человека с моралью и принципами", — добавила она.

Также Морозюк показала на фото свою руку без кольца — вероятно, в знак того, что она больше не является невестой Романа Гринкевича.

Рука Сони Морозюк без кольца

Кто такая Соня Морозюк

Соня Морозюк — известная украинская художница, которая родилась в Харькове. В профиле Сони Морозюк множество фотографий с украинскими звездами – от певцов до ведущих. Она также участвовала в "Голосе страны", где показывали ее картины.

Соня Морозюк со звездами Соня Морозюк со звездами Соня Морозюк со звездами Соня Морозюк со звездами

В декабре в Институте проблем современного искусства в Киеве открылась выставка Сони Морозюк под названием "Мазня".

Кроме того, Морозюк являлась невестой Романа Гринкевича в течении 5 месяцев, 2 из которых они были в помолвке.

Коррупционный скандал вокруг семьи Гринкевичей: что известно

29 декабря пресс-служба ГБР сообщила о разоблачении бизнесмена, который является одним из крупнейших поставщиков Минобороны, на попытке подкупа. Подозреваемый пытался дать полмиллиона долларов взятки должностному лицу Государственного бюро расследований с целью вернуть имущество своих компаний, которое было изъято в ходе уголовного производства. Речь шла о львовском бизнесмене Игоре Гринкевиче.

Семья Гринкевичей

12 января заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков сообщил, что из-за дела Гринкевичей двое экс-чиновников Минобороны сейчас находятся под следствием.

В свою очередь сын Роман Гринкевич, который приходится сыном упомянутому бизнесмену, заявил, что скандал вокруг его семьи заказной. Он также сообщил, что его семья не собирается выезжать из страны за границу.

А 17 января львовскому предпринимателю Игорю Гринкевичу, который является фигурантом коррупционного скандала, предъявили подозрение по делу о поставках товаров для Вооруженных Сил Украины.