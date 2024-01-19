Группа Intermezzo заявила о похищении и избиении солиста работниками ТЦК: реакция полиции (фото)

В полиции сообщили, что медицинские специалисты не нашли следов избиения на телах музыкантов.

Двое музыкальных исполнителей, Андрей Дулецкий и Владимир Билык, которые являются вокалистами группы Intermezzo, заявили, что их незаконно задержали и избили сотрудники военкомата в Черновцах. При этом полиция заявляет, что врачи не выявили следов избиения на их телах. Об этом сообщила спикер полиции Черновицкой области Каролина Марышева в комментарии изданию "Суспільне".

Так, музыканты описали события, произошедшие утром 16 января в Черновцах, когда, по их словам, сотрудники ТЦК остановили их. Затем исполнителей посадили в автомобиль, в котором присутствовал представитель полиции. В течение нескольких часов они прошли ВЛК, посетили больницу, а после одного из них якобы избили представители ТЦК.

При этом пресс-секретарь полиции Черновицкой области Каролина Марышева сообщила, что в ГУНП действительно поступало несколько сообщений. В частности, заявитель, 25-летний житель Сумской области, сообщил, что его товарища против воли везут в город Сторожинец.

Туда отправилась следственно-оперативная группа. А им работники ТЦК предоставили документы, которые предусматривают законные основания доставки 26-летнего жителя Винницкой области в центр обучения.

Позже в полицию снова обратились с жалобой на избиение от представителей пограничной службы. Однако после опроса мужчин и осмотра врачей обнаружить это не удалось, говорят в полиции.

Группа Intermezzo обвинила ТЦК в Черновцах в избиении и похищении

В Черновцах 16 января работники территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) задержали 25-летнего Андрея Дулецкого и 24-летнего Владимира Билыка, вокалиста музыкальной группы Іntermezzo.

Группа Intermezzo заявила о похищении своего солиста работниками ТЦК

Дулецкий и Билык обвиняют работников ТЦК и СП в избиении. По их заявлению, на них напали, нанося удары по голове и коленям, при этом полиция, присутствовавшая на месте, не предприняла никаких мер по предотвращению этого происшествия.

Реакция ТЦК на обвинение Intermezzo

Руководитель службы связей с общественностью Черновицкого ТЦК и СП Татьяна Гайдащук заявила в комментарии для "Еспресо", что действия сотрудников ТЦК считаются законными.

"Военнослужащие ТЦК и СП проверили документы. Гражданин является военнообязанным, который должен был самостоятельно явиться в ТЦК и выполнить свой воинский долг", — заявила Гайдащук.

Согласно заявлению представителя, музыкант был призван на военную службу, прошел ВВК (военно-врачебная комиссия), но принял решение не подчиняться и самовольно покинул команду во время направления на учебный центр.

"О совершении уголовного правонарушения будет сообщено соответствующий правоохранительный орган. Военнослужащие ТЦК и СП действовали в рамках закона", — добавили в ТЦК.

Напомним, что в Украине осудили мужчину за уклонение от мобилизации. Он утверждает, что его избили работники ТЦК.