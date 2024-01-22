На Волыни мужчина заплатит почти миллион гривен за незаконный вылов рыбы (фото)

Мужчина должен не только заплатить штраф за незаконный вылов рыбы, но и расходы на проведение экспертиз и нанесенный ущерб в размере 914,6 тысяч гривен.

В Волынской области суд обязал мужчину выплатить почти миллион гривен за незаконный вылов рыбы. Об этом говорится в приговоре Ратновского районного суда.

Разоблачили 36-летнего мужчину в апреле прошлого года на озере Орехово в период нереста — размножения рыбы. По информации следствия, он с помощью лодки поставил три рыболовные сети, которыми незаконно вылавливал рыбу.

Фото: Волынская обласная прокуратура Фото: Волынская обласная прокуратура

Работники Госэкоинспекции и Госпогранслужбы поймали жителя Волыни "на горячем". Он успел выловить 60 бычков, 19 окуней, 19 ершей, 82 плотвы. Причиненный ущерб от вылова оценили в почти 915 тысяч гривен.

Мужчина признал свою вину в содеянном. Выбирая наказание суд учел, что мужчина искренне раскаялся, имеет на иждивении трех несовершеннолетних детей, и к уголовной ответственности он привлекается впервые.

Его признали виновным в незаконном вылове рыбы и наказали штрафом в размере 17 тыс. гривен. Также с мужчины взыщут 13,3 тысячи гривен за проведение экспертиз и 914,6 тысячи гривен причиненного ущерба за вылов рыбы.

Среди прочего, суд постановил уничтожить выловленную им рыбу и рыболовные сети, а лодку — конфисковать.

Напомним, недавно в Тернополе вынесли женщине, которая из медучреждения украла чемодан, ведь подумала, что внутри взрывчатка. Отмечается, что она услышала разговор двух людей, в котором прозвучала фраза "взрывное устройство", поэтому она решила прихватить чемодан. Открыв его она увидела Power Bank и подумала, что это и есть взрывчатка.

Также недавно во Львове суд оправдал преподавателя, который во время лекций показывал студентам порно. Обвиняемый говорил, что использовал свою методику для преподавания и подобные методы якобы используют в учебных заведениях Японии.