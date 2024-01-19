Спасала мир: в Тернополе женщина украла из больницы чужой чемодан, потому что думала, что там взрывчатка

Тернополянка услышала разговор двоих мужчин о "взрывном устройстве", поэтому решила не подвергать опасности пациентов и персонал больницы, поэтому забрала брошенный чемодан.

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В Тернополе судили женщину, которая украла чужой чемодан, подумав, что там взрывчатка. До этого она якобы случайно услышала подозрительный разговор двух мужчин. Об этом пишет zaxid.net.

Отмечается, что тернополянка находилась в одной из местных больниц, где посещала брата. Там она заметила двоих мужчин, которые якобы говорили о взрывном устройстве. Чтобы не подвергать жизни других людей опасности, женщина прихватила чемодан, а когда открыла его, увидела там Power Bank и подумала, что это и есть взрывчатка. На следующий день "спасительницу" задержала полиция и обвинила ее в краже.

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В полицию с заявлением о пропаже чемодана обратилась женщина, которая навещала в той же больнице друга. Она случайно оставила чемодан в коридоре, а когда вернулась, его на месте не оказалось.

Правоохранители выяснили, что к исчезновению чемодана причастна обвиняемая. Она обнаружила в больнице чемодан "Wings", в котором была универсальная батарея Intenso. После этого она забрала найденные вещи домой. Сумма кражи составила: стоимость чемодана — 900 грн, стоимость зарядного устройства — 911 грн.

По словам женщины, она вышла за продуктами к брату, когда увидела на скамейке в больнице 2 мужчин. Они общались между собой, и один из них спрашивал "куда мы его денем?" Вернувшись из магазина в больницу, она увидела в вестибюле чемодан без присмотра, и сразу вспомнила разговор мужчин, поэтому подумала, что именно об этом чемодане был их разговор и предположила, что там может быть взрывчатка.

Женщина открыла чемодан и увидела в нем Power Bank. Впрочем, она не сразу поняла, что это было зарядное устройство, поэтому она забрала чемодан из больницы, чтобы не подвергать людей опасности. На следующий день она вернулась в больницу и поинтересовалась у персонала, никто не обращался по поводу исчезновения чемодана. Работники медучреждения сообщили ей, что никаких обращений не было.

"Позже к ней пришли сотрудники полиции и спросили, брала ли она чемодан серого цвета, на что она ответила, что брала. Женщина добавила, что собирается везти его на место, где он был оставлен, однако те ей сообщили, что указанный чемодан она повезет уже в отдел полиции", — говорится в приговоре суда.

В суде обвиняемая сказала, что не намеревалась воровать чужие вещи, а потерпевшая заявила, что не имеет претензий к ней.

Тернопольский горрайонный суд тернополянку признал виновной в краже и назначил ей 5 лет лишения свободы, но заменил наказание на один год условного заключения.

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