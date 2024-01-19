Рятувала світ: у Тернополі жінка поцупила з лікарні чужу валізу, бо думала, що там вибухівка

Тернополянка почула розмову двох чоловіків про "вибуховий пристрій", тож вирішила не наражати на небезпеку пацієнтів та персонал лікарні, тож забрала покинуту валізу.

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У Тернополі судили жінку, яка поцупила чужу валізу, подумавши, що там вибухівка. До цього вона нібито випадково почула підозрілу розмову двох чоловіків. Про це пише zaxid.net.

Зазначається, що тернополянка перебувала в одній з місцевих лікарень, де відвідувала брата. Там вона помітила двох чоловіків, які начебто говорили про вибуховий пристрій. Щоб не наражати життя інших людей на небезпеку, жінка прихопила валізу, а коли відкрила її, побачила там Power Bank і подумала, що це і є вибухівка. Наступного дня "рятівницю" затримала поліція і звинуватила її у крадіжці.

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До поліції з заявою про зникнення валізи звернулася жінка, яка навідувала в тій самій лікарні друга. Вона випадково залишила валізу в коридорі, а коли повернулася, її на місці не виявилося.

Правоохоронці з'ясували, що до зникнення валізи причетна обвинувачена. Вона виявила в лікарні валізу "Wings", у якій була універсальна батарея Intenso. Після цього вона забрала знайдені речі додому. Сума крадіжки склала: вартість валізи — 900 грн, вартість зарядного пристрою — 911 грн.

За словами жінки, вона вийшла за продуктами до брата, коли побачила на лавці в лікарні 2 чоловіків. Вони спілкувалися між собою, та один із них запитував "куди ми його дінемо?" Повернувшись з магазину до лікарні, вона побачила у вестибюлі валізу без нагляду, і одразу згадала розмову чоловіків, тому подумала, що саме про цю валізу була їхня розмова і припустила, що там може бути вибухівка.

Жінка відкрила валізу та побачила у ній Power Bank. Втім, вона не одразу зрозуміла, що то був зарядний пристрій, тому вона забрала валізу з лікарні, щоб не наражати людей на небезпеку. Наступного дня вона повернулася до лікарні і поцікавилася в персоналу, чи ніхто не звертався з приводу зникнення валізи. Працівники медзакладу повідомили їй, що жодних звернень не було.

"Пізніше до неї прийшли працівники поліції та запитали, чи брала вона валізу сірого кольору, на що вона відповіла, що брала. Жінка додала, що збирається везти її на місце, де вона була залишена, однак ті їй повідомили, що вказану валізу вона повезе вже у відділ поліції", – йдеться у вироку суду.

В суді обвинувачена сказала, що не мала наміру красти чужі речі, а потерпіла заявила, що не має претензій до неї.

Тернопільський міськрайонний суд тернополянку визнав винною в крадіжці і призначив їй 5 років позбавлення волі, але замінив покарання на один рік умовного ув’язнення.

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