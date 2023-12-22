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За годину після відкриття: у Лондоні вкрали антивоєнну роботу художника Бенксі (відео, фото)

Лондон, крадіжка, Бенксі
Фото: Alamy | У Лондоні вкрали антивоєнну роботу вуличного художника Бенксі

Митець в Instagram підтвердив, що інсталяція, на якій зображені три безпілотники на знаку STOP у Пекхемі, справжні. Свідками крадіжки стали лондонці, які спеціально приїхали, аби подивитися на його нову роботу.

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У Лондоні двоє невідомих чоловіків викрали антивоєнну роботу вуличного художника Бенксі, який є одним із найвідоміших у світі представників стрит-арту. Це сталося менш ніж за годину після того, як підтвердили справжність інсталяції. Про це в пʼятницю, 22 грудня, повідомило видання The Guardian.

На роботі художника зображений дорожній знак STOP із трьома безпілотниками. Свідками крадіжки стали лондонці, які спеціально приїхали, аби подивитися на нову інсталяцію Бенксі.

Лондон, крадіжка, Бенксі Fullscreen
У Лондоні вкрали антивоєнну роботу вуличного художника Бенксі

На кадрах, опублікованих у соціальних мережах, видно, як двоє чоловіків знімають знак на перехресті Саутгемптонської та Комерційної дороги в Пекхемі близько 12:30. На відео можна почути, як свідки говорять: "О Боже мій", — коли один із чоловіків бере знак STOP і тікає.

За інформацією медіа, художник не причетний до викрадення інсталяції. Кілька годин тому Бенксі опублікував у своєму Instagram добірку фотографій без підписів і пояснень, що підтверджує їхню справжність.

Нагадаємо, легендарний вуличний художник Бенксі намалював у Києві, Ірпені, Горенці та Бородянці сім графіті. Своє авторство особисто він підтвердив спочатку в інстаграмі, а згодом навіть виклав відеофільм про це. Вартість українських графіті Бенксі оцінюють приблизно від $1 млн до $10 млн.

Також нагадаємо, у грудні минулого року стало відомо, що невідомі зрізали зі стіни та викрали графіті британського художника Бенксі, яке він створив на початку листопада.