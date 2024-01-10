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Україна

Соловій позиватиметься до російської фігуристки Навки через крадіжку пісні "Тримай" (фото, відео)

новини росії, тетяна навка, льодове шоу, христина соловій, українська пісня
Українська співачка Христина Соловій

Христина Соловій заявила, що буде відстоювати у суді свої авторські права, які порушила російська фігуристка.

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Українська співачка Христина Соловій має намір притягнути до відповідальності дружину речника президента РФ Дмитра Пєскова — Тетяну Навку за порушення авторських прав. Про це співачка повідомила в соцмережі 10 січня.

Так, прихильники Соловій виявили, що фігуристка Тетяна Навка поставила до нового року льодове шоу "Вечера на хуторе" і в одному з номерів використала композицію української співачки "Тримай", яку ще й переклали російською мовою.

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"Це — не перша крадіжка моїх творів р*шистами. І йдеться не про крадіжку однієї пісні "Тримай". Йдеться про апропріацію (присвоєння) культурної спадщини українців. Я свідома того, що засудити винних буде нелегко. Звертаюся до усіх українців, зокрема і за кордоном, допомогти мені з пошуком і встановленням причетних юридичних осіб цього "шоу", — написала Соловій.

Вона додала, що українська пісня — це зброя, і зараз це той випадок, коли українці повинні обʼєднуватись, аби боронити своє.

Слід зазначити, що на своїй сторінці в Інстаграм Тетяна Навка 2 тижні тому розмістила публікацію з фрагментами відео зі свого льодового шоу "Вечера на хуторе". На одному з відео фігуристка танцює під пісню Соловій "Тримай".

"Найяскравіші кадри з прем'єри шоу "Вечера на хуторе". У житті все ще гарніше, ніж на цих відео. Ви повинні побачити це шоу на власні очі", — написала вона.

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Коментарі невдоволених українців про крадіжку авторських прав під публікацією періодично зникають.

Нагадаємо, що 20 жовтня 2023 року Сергій Жадан та Христина Соловій представили кліп на пісню-маніфест любові до світу, зйомки якого проходили у Львові.

Раніше 30-річна Христина Соловій розкритикувала артисток, які не виступають на передовій. Вона заявила, що призначення артистів під час війни — надавати підтримку і надихати військових.