В Днепре доцент кафедры предпринимательства и экономики обокрал магазин разливного пива, — СМИ

Преподаватель экономического вуза соблазнился на пиво, вяленое куриное мясо и чипсы с чесноком. Кражу заметили работники торгового заведения и сообщили о ней в полицию.

В Днепре судили доцента кафедры предпринимательства и экономики Университета таможенного дела и финансов из-за кражи в магазине пива. Об этом рассказывает"Днепр Оперативный".

Событие произошло в мае 2023 года. В тот день преподаватель вуза зашел в магазин "Море пива", который расположен на Набережной Победы. Там на витрине он заметил две бутылки пива, рядом вяленое куриное мясо и чипсы с чесноком. Доцент соблазнился увиденным, воспользовался удобным моментом и украл понравившиеся ему продукты.

Украденное он положил в пакет, который имел с собой, а дальше спокойно вышел из магазина.

Впрочем, кражу таки заметили работники торгового заведения и сообщили о ней в полицию. Доцента задержали.

В суде мужчина полностью признал свою вину, а суд приговорил его к 5 годам лишения свободы. Однако судья учел, что преподаватель возместил стоимость украденного и активно способствовал следствию, поэтому освободил его от отбывания наказания, назначив ему 3 года испытательного срока.

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