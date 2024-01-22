"Избежать ответственности не удастся": в ГБР раскрыли детали задержания Гринкевича

По словам правоохранителей, Роман Гринкевич пытался незаконно пересечь границу, чтобы в дальнейшем скрыться в одной из стран ЕС, но его успешно задержали.

В понедельник, 22 января, в Одессе правоохранительные органы задержали Романа Гринкевича, сына известного львовского бизнесмена. Ожидается, что в ближайшее время ему будет оглашена мера пресечения. Об этом сообщил спикер Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян.

"Теперь фигурантов дела ждет наказание. Однако финальному приговору предшествует еще много работы", — сказала она.

18 января Гринкевича-младшего объявили в розыск. Согласно данным Сапьян, Роман Гринкевич попытался договориться о незаконном пересечении государственной границы с целью последующего укрытия от правоохранительных органов в одной из стран Европейского союза. В результате его задержали.

"То, что его нашли и задержали, сигнал для всех фигурантов уголовных производств и общества, что за совершенные преступления избежать ответственности не удастся", – подчеркнула Татьяна Сапьян.

Также сотрудница ГБР отметила, что 22 января должно было состояться избрание меры пресечения для Романа Гринкевича, о которой просит следствие в сотрудничестве с прокуратурой. Речь идет о возможности его задержания и удержания под стражей.

"Подчеркиваю, что это только начало досудебного расследования. До финальной стадии еще очень много работы. Я хотела, чтобы все это понимали", – подчеркнула спикер ГБР.

В настоящее время Гринкевич уже находится в Киеве, где будет проходить заседание суда.

Коррупционный скандал вокруг семьи Гринкевичей: что известно

Игорь Гринкевич — бизнесмен, связанные с которым компании поставляли низкокачественные товары по заказу Минобороны Украины. В министерстве заявляли о миллионных убытках и проведении аудита после срыва 23 контрактов. Роман Гринкевич является его сыном.

18 января стало известно, что сына Гринкевича Романа объявили в розыск. В ГБР информировали, что преступная группа действовала с начала 2022 года и поставляла для ВСУ некачественную продукцию или не выполняла свои обязательства вообще.

По данным СМИ, по делу Гринкевича были задержаны двое фигурантов — Андрей Колотило и Владимир Тимков. Также сообщалось о задержании самого бизнесмена — после предложения дать взятку в размере полмиллиона долларов.

22 января Романа Гринкевича, причастного к громкому коррупционному скандалу, задержали при попытке пересечь границу.