Суд отправил Романа Гринкевича в СИЗО до 17 марта: он может внести 500 млн грн залога

По словам Романа Гринкевича, он не пытался выехать за границу, а с подозрением в некачественных закупках он не согласен.

Печерский районный суд Киева избрал для Романа Гринкевича, подозреваемого по делу о поставках некачественной одежды для ВСУ, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 17 марта с возможностью выйти под залог в рамзере 500 миллонов гривен. Об этом в понедельник, 22 января, сообщает агентство "РБК-Украина" .

Роман Гринкевич в зале суда

По словам пресс-секретаря Офиса генерального прокурора Надежды Максимец, прокурор Офиса генпрокурора подал ходатайство в Печерский районный суд Киева об избрании меры пресечения для подозреваемого в виде заключения под стражу, предоставив возможность внесения залога в сумме 500 миллионов гривен.

Во время заседания защита подала ходатайство в апелляционный суд для определения подсудности, после чего судья ушла в совещательную комнату.

Адвокат Романа Гринкевича отрицает, что его подзащитный хотел сбежать из страны.

"В 7 утра, практически голого, достали его в квартире. Это таким образом он находился на пункте пропуска, таким образом пытался пересечь границу?" — заявил адвокат.

Адвокат Гринкевича потребовал у следствия предоставить доказательства того, что Роман Гринкевич собирался сбежать из страны. Кроме того, по словам адвоката, Гринкевич якобы узнал о том, что судом в отношении него подано ходатайство о задержании с целью привода — из новостей и собирался сегодня приехать в Киев для подачи соответствующего заявления.

Сам Гринкевич свою вину в поставках некачественной одежду ВСУ отрицает, и заявляет, что для того, чтобы утвердить одну единицу товара, необходимо подключить 15 специалистов Минобороны.

"Это очень смешно. Я просто вижу, что следователь и прокуратура не в курсе, как принимается товар в Министерстве обороны. Для того, чтобы сдать ту или иную единицу товара, предприятие утверждает рабочий образец этой единицы, которую утверждают несколько профильных департаментов и управлений Министерства обороны, а также Вооруженных сил", — заявил Гринкевич на суде.

Напомним, Роман Гринкевич, сын известного львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, 22 января был задержан в Одессе перед попыткой пересечения границы. По данным следствия, он приехал в город 17 января и все это время готовился к выезду за границу. 19 января суд разрешил задержать подозреваемого.

Дело Гринкевичей

Роман Гринкевич, как и его отец, львовский бизнесмен Игорь Гринкевич и еще двое человек являются фигурантами дела о поставках некачественной одежды для ВСУ. Правоохранители подозревают, что участники предполагаемой схемы нанесли ущерб государству на более 934 миллионов гривен.

В министерстве заявляли о миллионных убытках и проведении аудита после срыва 23 контрактов.

18 января стало известно, что сына Гринкевича Романа объявили в розыск. В ГБР информировали, что преступная группа действовала с начала 2022 года и поставляла для ВСУ некачественную продукцию или не выполняла свои обязательства вообще.

По данным СМИ, по делу Гринкевича были задержаны двое фигурантов — Андрей Колотило и Владимир Тимков. Также сообщалось о задержании самого бизнесмена — после предложения дать взятку в размере полмиллиона долларов.