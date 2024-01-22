Зеленский внес в Раду законопроект о множественном гражданстве: зачем это нужно

На сайте парламента указано, что глава государства объявил законопроект срочным.

Проект закона о множественном гражданстве, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским, был зарегистрирован в Верховной Раде 22 января, как сообщается на официальном сайте парламента.

Законопроект, получивший название "О некоторых вопросах в сфере миграции относительно оснований и порядка приобретения и прекращения гражданства Украины", был объявлен главой государства срочным, указано на сайте парламента.

Что говорил Зеленский про закон о множественном гражданстве

Президент Владимир Зеленский ранее отметил, что предложенный закон о множественном гражданстве позволит этническим украинцам и их потомкам из различных стран, за исключением России, иметь гражданство Украины. Зеленский подчеркнул, что закон касается всех, кто вынужден был покинуть Украину в периоды эмиграции и оказался в различных уголках мира, включая Европу, США, Канаду, страны Азии и Латинской Америки, а также всех, кто активно поддерживает Украину, несмотря на расстояние.

Президент подчеркнул, что закон ориентирован на всех, кто стоит на защите Украины, включая иностранных добровольцев, борющихся за свободу страны. Зеленский выразил уверенность, что Украина станет для них настоящим домом, а гражданство будет символизировать не просто туристический статус, а принадлежность к стране.

Множественное гражданство означает, что человек признается гражданином двух или более государств. Вместе с тем, статья 4 Конституции Украины утверждает принцип единого гражданства в стране.

Ранее сообщалось, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поддержал идею двойного гражданства в Украине. По его словам, идея наличия двух паспортов должна стать элементом государственной политики, которая продемонстрирует силу украинских документов в мире.

Напомним также, что в сентябре 2021 года президент Владимир Зеленский обещал ввести двойное гражданство в Украине. Тогда он отмечал, что ситуация с законом о двойном гражданстве сложная, поскольку некоторые украинцы живут в странах, которые не являются друзьями Украины.