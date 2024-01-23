Зеленский внес в Раду законопроект о множественном гражданстве: появились детали

Проект закона поднимает ряд вопросов, связанных с получением или лишением украинского гражданства, а также уточняет полномочия соответствующих государственных органов.

В понедельник, 22 января, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о множественном гражданстве для украинцев и иностранцев. Текст документа опубликован на официальном сайте парламента.

Законопроект предусматривает предоставление гражданам некоторых государств возможности получать гражданство Украины в упрощенном порядке. Речь идет таких странах, как Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Норвегия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, США, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Швейцария и Япония.

В документе предлагается определить категории лиц, которые будут подавать обязательства прекратить иностранное гражданство для приобретения гражданства Украины, а также лиц, которые не могут приобрести украинское гражданство с учетом уровня угрозы для национальной безопасности страны.

Законопроект содержит основания для потери гражданства Украины и уточняет полномочия государственных органов, участвующих в решении вопросов гражданства.

Документ также предусматривает введение декларации о признании себя гражданином Украины. Речь идет о документе, в котором иностранец указывает, что в случае обретения гражданства лицо признает себя только гражданином Украины.

Кроме того, законопроект регулирует вопрос о возможности представления паспортного документа, срок действия которого истек, иностранцами и лицами без гражданства, которые в установленном законом порядке проходят или проходили военную службу, а также нормирует вопрос о правовом статусе пребывания на территории Украины иностранцев и лиц без гражданства, которые были вовлечены в защиту Украины.

Напомним, 22 января в Верховной Раде был зарегистрирован проект закона о множественном гражданстве, инициированный Владимиром Зеленским. По словам президента, предложенный закон позволит этническим украинцам и их потомкам из различных стран, за исключением России, получить гражданство Украины.

Ранее, 16 января, бывший судья Конституционного суда Виктор Шишкин заявил, что военнообязанных мужчин, которые выехать за границу, не лишат украинского гражданства, так как в соответствии со статьей 25 Конституции, гражданина Украины нельзя лишить гражданства.