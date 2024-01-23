Кормят "дохлым" скотом: приют на Киевщине обвиняют в жестоком обращении с животными

Полиция открыла уголовное производство, а волонтеры уже забрали нескольких животных из-за отсутствия условий для их проживания. Руководство приюта в соцсетях уверяет, что вскоре "прольет свет" на ситуацию.

В Киевской области правоохранители начали уголовное производство по факту жестокого обращения с животными в приюте в Броварском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области.

"В полицию обратились граждане и сообщили о том, что в одном из приютов на Киевщине в ненадлежащих условиях содержат животных. Кроме того, полицейские во время мониторинга соцсетей обнаружили публикацию о возможном издевательстве над животными в том же приюте. На место происшествия выехали следственно-оперативной группы для документирования данного события", — проинформировали в полиции.

Хаски со щенками

Отмечается, что по факту жесткого обращения с животными открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 299 УКУ.

Украинский актер, волонтер и зоозащитник Алексей Суровцев в своем фейсбуке сообщил, что речь идет о приюте DOG HELP UKRAINE, где он лично побывал, и рассказал, что был шокирован условиями содержания там животных. В частности, он отметил, что животные находятся фактически на холоде, или же на коротких цепях. Большинство из них нестерилизованы и не имеют документов.

Приют для животных

"Кормят костями (от этого собаки умирают) и дохлым скотом. Я видел двух недоеденных коз, которые просто лежали, не обработанные и неизвестно от чего умерли. Корма, которые предоставляют им волонтеры, исчезают в неизвестном направлении. Хаски, которая родила вечером, лежит с маленькими щенками просто на бетоне, на морозе. Продолжать этот список можно бесконечно. Большинство этих пунктов попадают под "жестокое обращение с животными", — написал Суровцев.

Он заявил, что хаски со щенками забрали, а также другую беременную собаку породы ротвейлер.

"Прошу все зоозащитные организации присоединиться. Бесплатную стерилизацию всем я организую. Животных там очень много", — написал волонтер.

В приюте DOG HELP UKRAINE заявления волонтера отрицают. Говорят, что собаки не голодают и имеют достаточно места для выгула.

"Вот собаки которых Суровцев снимал через окно. За день поправились. Честно приезжайте и посмотрите! Это — выгульная площадка, здесь собаки не живут. Козу добрая душа привезла, а работник-болванчик оттащил ее туда чтобы на улице не лежала. А утром на выгул запустили собак. Подано под хорошим соусом только правды 10%. Нам скрывать нечего, сегодня-завтра мы напишем, кто, что и почему и прольем свет на целенаправленное уничтожение приюта и травлю", — говорится в сообщении на странице приюта.

Напомним, что в ночь на 24 сентября, около полуночи, в Киеве неизвестные взорвали дом для котов, так называемую "Котобазу". Сообщалось, что почти все животные погибли, кроме нескольких котят. Их доставили в реанимацию.