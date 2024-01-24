Возле Ровно расследуют смерть женщины в кабинете стоматолога, — полиция

По информации правоохранителей, пациентка лечила зубы с использованием седации. Однако после введения препаратов у нее остановилось дыхание.

В городе Здолбунов Ровенской области во время визита в частную стоматологическую клинику умерла 50-летняя женщина. Об этом в среду, 24 января, сообщили в полиции области в Facebook.

По информации правоохранителей, инцидент произошел 19 января. В полиции отмечают, что около 18:40 от медиков скорой поступило сообщение, что во время визита в частную стоматологическую клинику в Здолбунове умерла 50-летняя женщина.

У женщины остановилось дыхание во время седации

По предварительным данным полиции, жительница села Здовбица лечила зубы с использованием седации. Однако после введения препаратов у нее остановилось дыхание.

Как добавляют правоохранители, медицинские работники пытались провести реанимационные мероприятия, однако они не дали результата и женщина умерла.

При осмотре клиники следственно-оперативная группа изъяла вещественные доказательства, имеющие значение по делу.

Начали расследование по факту ненадлежащего исполнения обязанностей

В полиции добавляют, что следователи Ривненского РУП начали досудебное расследование по части 1 статьи 140 Уголовного кодекса Украины по факту "ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинским работником".

"В рамках уголовного производства назначен ряд экспертиз, в частности судебно-медицинскую, которая установит причину смерти 50-летней жительницы Здовбицы", — говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются следственные действия.

Напомним, в ноябре прошлого года Нацполиция сообщила, что в Тернополе во время лечения зубов мальчику, которому был год и десять месяцев, стало плохо и вскоре он умер. Пациента не могли вывести из наркоза, а уже вечером врачи констатировали смерть ребенка.

В июле 2021 года суд в Донецкой области оправдал стоматолога, на приеме у которой умер двухлетний ребенок. Экспертиза установила, что причиной смерти мальчика стал металлический тампон, который препятствовал доступу воздуха в организм.