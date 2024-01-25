В Украине позакрывали школы на карантин: что известно

В Киеве пока отпускать учеников на карантин не планируют, хотя зафиксировали 3216 больных среди школьников. Во Львове на "дистанционку" перевели лишь отдельные классы, но в ряде областей на карантин ушли все учреждения общего среднего образования.

В некоторых областях Украины школьники массово болеют гриппом и ОРВИ. Из-за этого в школах или классах вводят карантин, а ученики вынуждены получать знания из дома. На это обратили внимание в OBOZ.UA.

Карантин в школах: Хмельницкая область

В Нетешинской громаде с 23 по 26 января перевели на дистанционное обучение учеников 2-11 классов. Речь идет о заведениях общего среднего образования: академический лицей, гимназии "Эрудит", "Энергия", "Гармония", "Патриот". Также дистанционно будут учиться и воспитанники учреждений внешкольного образования, в частности Дома детского творчества, клуба "Юный техник", "Центра туризма и краеведения учащейся молодежи", МШ "Нетешинская художественная школа".

Только за пять дней в громаде зарегистрировали 763 случая ОРВИ, и 402 пациентам менее 17 лет. За неделю заболеваемость выросла на 47%. Было госпитализировано 20 человек, и 13 из них — дети. Отмечается, что наиболее интенсивно эпидемический процесс протекает у детей в возрасте 5-14 лет.

Карантин в школах: Волынь

Во Владимир-Волынской громаде переводят все лицеи и гимназии на дистанционную форму обучения с 25 января по 2 февраля. Председатель территориальной громады Игорь Пальонка отметил, что решение связано с "большим количеством больных острыми респираторно-вирусными заболеваниями среди учащихся учреждений общего среднего образования".

Карантин в школах: Киевская область

В Бориспольской громаде ученики всех учреждений общего среднего образования будут учиться дистанционно с 23 по 30 января. Решение также было принято на фоне роста заболеваемости среди учащихся ОРВИ и гриппом.

В Киеве, как сообщали в КГГА, необходимости вводить онлайн-обучение пока нет. В течение недели в столице обнаружили 3 216 случаев заболевания ОРВИ среди школьников, и это менее 2% от учеников, ходящих в школы. Общий показатель заболеваемости на 46,6% ниже эпидемического порога, и у детей в основном проходит заболевание в легкой форме.

Карантин в школах: Львов

Во Львове карантин ввели только для отдельных классов. Это касается школ №10, №67, №91 и №57. Всего в городе зафиксировали 12,8% больных ОРВИ среди школьников.

Каждая львовская школа принимает индивидуальное решение, нужен ли карантин и на сколько его объявлять. Полностью закрытых школ нет, ученики в таких классах учатся дистанционно.

Карантин в школах: Винница

В Виннице из-за гриппа закрыли уже пять школ. Количество больных в городе растет, но эпидпорога ситуация не достигла. С начала года на стационарное лечение попали 200 человек с гриппом и ОРВИ, и 135 из них — дети.

Карантин в школах: Чернигов

В Чернигове ситуация достигла эпидемиологического порога, но карантин в школах еще не ввели. В городской больнице предупредили, что если показатели заболеваемости не улучшатся, введут карантинные нормы.

Карантин в школах: Житомирская область

В Житомирской области продолжается эпидемический сезон по ОРВИ и гриппу, и наибольший показатель заболеваемости зафиксировали в Звягельском районе (741,2 на 100 тысяч населения). В течение трех недель в регионе заболело 8535 человек, 4264 из них — дети в возрасте до 17 лет. 233 больных госпитализировали.

Напомним, в Харькове строят первую "подземную школу". Мэр города Игорь Терехов показал, как она сейчас выглядит, и рассказал, когда там уже смогут учиться ученики.

В России и на временно оккупированных территориях хотят ввести отдельные должности в школах для надзора за "патриотическим воспитанием детей". В 2024 году страна-агрессор выделит 39,7 миллиарда рублей на "воспитание патриотизма".