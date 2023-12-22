В Украине распространяется грипп: в Минздраве сообщили, сколько людей умерло из-за осложнений

По прогнозам медиков, уже к концу 2023 года количество больных коронавирусом и гриппом будет расти.

Related video

В 10 регионах Украины зафиксирована циркуляция вирусов гриппа, два человека умерли в результате осложнений болезни. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения 22 декабря.

На последней неделе в стране зарегистрировали 156 166 случаев заболевания ОРВИ, гриппом и COVID-19, из них 86 561 — среди детей в возрасте до 17 лет. На лечение в медучреждения попал 4 841 украинец, из которых 2 264 — дети.

COVID и грипп: сколько летальных исходов: сколько летальных случаев

Медики зарегистрировали 10 419 случаев заболевания COVID-19: 60 — летальных, среди пациентов старше 30 лет. От осложнений гриппа в стране умерли два человека. В обоих случаях пациенты не были вакцинированы против гриппа и COVID-19.

По информации Минздрава, всего со 2 октября по 17 декабря в Украине ОРВИ, гриппом и COVID-19 переболело 1,5 миллиона человек. Сейчас преобладает заболеваемость COVID-19, однако с января специалисты прогнозируют увеличение случаев заболеваемости гриппом.

"До конца года мы будем наблюдать рост заболеваемости COVID-19 с постепенной стабилизацией, и начиная с января будет расти заболеваемость гриппом. Такая ситуация во время эпидсезона в Украине наблюдается третий год подряд, когда два респираторных патогена циркулируют вместе", — отметил заместитель министра, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Он также напомнил о профилактике ОРВИ:

позаботиться о своем иммунитете;

не лечиться самостоятельно, а пройти обследование у врача в случае ОРВИ;

не прибегать к самолечению антибиотиками;

найти время и сделать прививку, чтобы усилить иммунитет, ведь вакцинироваться против гриппа можно в течение всего эпидемического сезона, как и против COVID-19.

С начала эпидемического сезона прививки против гриппа сделали 118 846 украинцев. Против COVID-19 в целом проведено 35,7 млн прививок. Первую дозу получили 16,36 млн человек, вторую — 15,55 млн человек. Первый бустер получили 3,32 млн украинцев. Вакцину против гриппа, корейского или французского производства, можно купить в аптеке. Обе вакцины прошли государственный контроль качества.

Прививки против COVID-19 и гриппа: какие вакцины есть в Украине

Против COVID-19 сделать прививку в Украине можно бесплатно. Вакцинироваться можно в пунктах прививки или в амбулатории через запись у своего семейного врача. Медики используют вакцины "Janssen" (производитель "Johnson&Johnson") и "Comirnaty" (производитель "Pfizer"). Также доступна вакцина против COVID-19 для детей с 5-летнего возраста (производитель "Pfizer" — вакцина "Comirnaty" для детей). На уровне страны есть 2,5 млн доз вакцин.

Ранее Фокус писал о новом штамме коронавируса под названием Пирола и его опасностях. Пандемия завершилась уже давно, но мутирующий вновь и вновь вирус до сих пор не ослабляет свое присутствие, в который раз явив на свет потенциально опасный вариант.