Безопасность прививки от Covid. Ученые нашли доказательства связи мРНК вакцин с развитием миокардита

Журнал Американской кардиологической ассоциации опубликовал исследование, подтверждающее, что вакцины на основе мРНК могут вызывать миокардит у некоторых подростков и молодых людей.

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В рецензируемом исследовании изучались случаи 16 подростков и молодых людей, страдающих поствакцинальным миокардитом с января 2021 года по февраль 2022 года, пишет CBN News.

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В нем делается вывод, что у этих 16 молодых людей был заметно повышенный уровень полноразмерного шиповидного белка (белок, регулирующий ответ иммунной системы на вирус), не связанного антителами в крови.

"Редко у некоторых людей развивается миокардит после вакцинации мРНК", — говорится в нем. "Иммунный ответ, вызывающий поствакцинальный миокардит, еще не выяснен. Понимание иммунофенотипа, связанного с миокардитом, вызванным мРНК-вакциной, является важным первым шагом в предотвращении негативных осложнений, возникающих в результате этой новой технологии вакцин".

Другими словами, исследователи до сих пор не уверены, почему у одних людей возникает этот опасный тип воспаления сердца, а у других нет.

В целом, похоже, что это подтверждает исследование Министерства здравоохранения Флориды, которое показало, что мРНК-вакцины связаны с увеличением на 84% неблагоприятных событий, связанных с сердцем, среди мужчин в возрасте 18-39 лет.

Это также может привести к ответам на недавнюю тревожную тенденцию, когда, казалось бы, здоровые молодые люди страдают, а в некоторых случаях умирают от проблем с сердцем.

"Эти доказательства являются окончательными и, по сути, бесспорными. Это окончательный патологический диагноз вакцинной травмы", — объяснил доктор Джон Кэмпбелл, учитель медсестер из Великобритании, вышедший на пенсию. "Это общепризнанные, но редкие осложнения".

Другое исследование не обнаружило свободно плавающий шиповидный белок у 45 "здоровых, бессимптомных, вакцинированных контрольных субъектов того же возраста". Поэтому авторы исследования говорят, что признаки миокардита в некоторых случаях не следует воспринимать как доказательство того, что вакцина против COVID-19 вредна.

"Эти результаты не меняют соотношение риска и пользы в пользу вакцинации против COVID-19 для предотвращения тяжелых клинических исходов", — говорится в сообщении.

Mass General Brigham, учебная больница Harvard Medical, также преуменьшила выводы в пресс-релизе, заявив: "Риск тяжелого течения COVID-19 по-прежнему перевешивает редкий риск поствакцинального миокардита".

Но эпидемиолог Калифорнийского университета в Сан-Франциско Винай Прасад завершил экспертное исследование, в котором утверждалось, что CDC и FDA неправильно оценивают все доказательства. "Самая высокая частота миокардита колебалась от 8,1 до 39 случаев на 100 000 человек (или доз) в исследованиях".

"Доза 2 хуже, чем доза 1. Moderna хуже, чем Pfizer", — написал Прасад в сопроводительном эссе для информационного бюллетеня. "Но эти различия теряются при анализе, который объединяет результаты исследований".

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