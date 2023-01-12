Безпека щеплення від Covid. Вчені знайшли докази зв'язку мРНК вакцин з розвитком міокардиту

Журнал Американської кардіологічної асоціації опублікував дослідження, яке підтверджує, що вакцини на основі мРНК можуть викликати міокардит у деяких підлітків та молодих людей.

Related video

У рецензованому дослідженні вивчалися випадки 16 підлітків і молодих людей, які страждають на поствакцинальний міокардит з січня 2021 року по лютий 2022 року, пише CBN News.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал . Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

У ньому робиться висновок, що у цих 16 молодих людей був помітно підвищений рівень повнорозмірного шиповидного білка (білок, що регулює відповідь імунної системи на вірус), не пов'язаного антитілами в крові.

"Рідко у деяких людей розвивається міокардит після вакцинації мРНК", — йдеться в ньому. "Імунна відповідь, що викликає поствакцинальний міокардит, ще не дослідженна. Розуміння імунофенотипу, пов'язаного з міокардитом, викликаним мРНК-вакциною, є важливим першим кроком у запобіганні негативним ускладненням, що виникають внаслідок цієї нової технології вакцин".

Іншими словами, дослідники досі не впевнені, чому в одних людей виникає цей небезпечний тип запалення серця, а в інших ні.

Загалом, схоже, що це підтверджує дослідження Міністерства охорони здоров'я Флориди, яке показало, що мРНК-вакцини пов'язані зі збільшенням на 84% несприятливих подій, пов'язаних із серцем, серед чоловіків віком 18-39 років.

Це також може призвести до відповідей на недавню тривожну тенденцію, коли, здавалося б, здорові молоді люди страждають, а в деяких випадках помирають від проблем із серцем.

"Ці докази є остаточними і, по суті, безперечними. Це остаточний патологічний діагноз вакцинної травми", — пояснив доктор Джон Кемпбелл, вчитель медсестер із Великобританії, який вийшов на пенсію. "Це загальновизнані, але рідкісні ускладнення".

Інше дослідження не виявило вільно плаваючий шиповидний білок у 45 здорових, безсимптомних, вакцинованих контрольних суб'єктів того ж віку. Тому автори дослідження кажуть, що ознаки міокардиту в деяких випадках не слід сприймати як доказ того, що вакцина проти COVID-19 є шкідливою.

"Ці результати не змінюють співвідношення ризику та користі на користь вакцинації проти COVID-19 для запобігання важким клінічним результатам", — йдеться в повідомленні.

Mass General Brigham, навчальна лікарня Harvard Medical, також применшила висновки в пресрелізі, заявивши: "Ризик важкої течії COVID-19, як і раніше, переважує рідкісний ризик поствакцинального міокардиту".

Але епідеміолог Каліфорнійського університету в Сан-Франциско Винай Прасад завершив експертне дослідження, в якому стверджувалося, що CDC та FDA неправильно оцінюють усі докази. "Найвища частота міокардиту коливалася від 8,1 до 39 випадків на 100 000 осіб (або доз) у дослідженнях".

"Доза 2 гірша за дозу 1. Moderna гірша за Pfizer", — написав Прасад у супровідному есе для інформаційного бюлетеня. "Але ці відмінності губляться під час аналізу, який поєднує результати досліджень".

Раніше Фокус писав про новий штам ковіда. Вчені визнають, що він найбільш заразний із усіх відомих видів вірусу.