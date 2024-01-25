Убытки на 80 млн гривен: два экс-депутата в Одессе украли 32 баржи, — СБУ (фото)

По информации правоохранителей, после заключения договоров аренды с фирмой-прокладкой судна переправили в одну из стран Ближнего Востока, где их разобрали и изготовили из них 12 барж большей грузоподъемности.

Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) вручили подозрения бывшим депутатам Одесского городского совета от запрещенной партии ОПЗЖ и экс-главе судоходной компании. Об этом сообщает СБУ.

Как отмечается в информации, масштабную схему хищения имущества государственной компании "Украинское Дунайское пароходство" организовали бывший начальник компании совместно с экс-депутатами городского совета. Таким образом они присвоили 32 баржи торгового флота Украины на общую сумму более 80 миллионов гривен.

По данным следствия, организаторы этой сделки в 2017 году заключили несколько договоров между пароходством и подконтрольной им фирмой на аренду этих судов.

"Однако вместо использования по назначению дельцы вывезли государственные баржи за территорию Украины, изменили их номерные знаки и фиктивно перерегистрировали их на аффилированную компанию", — информирует СБУ.

Фото: СБУ

По данным правоохранителей, после этого судна переправили в одну из стран Ближнего Востока, где их разобрали и изготовили из них 12 барж большей грузоподъемности, которые в дальнейшем фигуранты использовали в собственных коммерческих целях, в том числе на территории Украины, но уже под другой регистрацией. Сейчас правоохранители установили местонахождение всех похищенных судов и арестовали их. Проведенные СБУ экспертизы подтвердили, что "новые" плавсредства изготовлены из комплектующих речных плавсредств государственного предприятия.

"На основании собранных доказательств трем организаторам сделки и трем их сообщникам сообщено о подозрении по статьям Уголовного кодекса:

ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное организованной преступной группой в особо крупных размерах);

ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом с использованием служебного положения, совершенное организованной преступной группой в особо крупных размерах);

ч. 3 ст. 209 (совершение сделок с имуществом, полученным в результате совершения общественно опасного противоправного деяния, предшествовавшего легализации (отмыванию) доходов, совершенное организованной группой в особо крупных размерах)", — говорится в сообщении силовиков.

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы. Арестованное имущество передано в управление Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Напомним, 29 декабря стало известно, что поставщик Минобороны пытался за полмиллиона долларов подкупить ГБР. Бизнесмен надеялся, что сможет таким образом вернуть имущество своих компаний, которое было изъято после начала расследования дела о незаконных сделках в закупках для ВСУ.