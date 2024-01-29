Психотроп нашелся в неожиданном месте: в Киеве схватили наркоторговца с "товаром" (фото)

Житель столицы получал наркотики через почтомат и продавал их. Незадолго до того, как попасться, он получил новую партию — полкилограмма амфетамина.

В Киеве схватили наркоторговца, который получал запрещенные вещества по почте. Деталями 29 января поделилась пресс-служба полиции Киева.

По данным следствия, 28-летний житель столицы наладил незаконный бизнес — получал партии наркотиков через почтомат и сбывал их. Правоохранители установили, что торговал он психотропными веществами.

Незадолго до своего задержания наркоторговец получил по почте посылку с электрическим чайником. Однако, как выяснилось, прибор скрывал в себе пакет с амфетамином весом 500 граммов.

Фото с места событий Фото: Полиция Киева Фото с места событий Фото: Полиция Киева

Полицейские задержали киевлянина и изъяли у него наркотики, однако на этом "сюрпризы" не закончились. Дома у мужчины нашли средства для фасовки, мобильный телефон и сим-карты.

Ранее задержанного уже судили — также за преступления, связанные с наркотиками. На этот раз ему объявили о подозрении в приобретении, хранении, перевозке или пересылке психотропов с целью сбыта. Мужчину взяли под стражу, ему грозит заключение на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Фото с места событий Фото: Полиция Киева Фото с места событий Фото: Полиция Киева

"Сейчас правоохранители устанавливают происхождение запрещенных веществ и других лиц, причастных к их реализации", — добавили в полиции.

Напомним, в Киевском городском совете ответили, когда ожидать открытия станций метро на участке между "Демеевской" и "Теремками".

В СМИ информировали, что по состоянию на начало 2024 года примерно миллион жителей Киева имеют неоплаченный долг за электроэнергию.