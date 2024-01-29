"Приносят инфекцию": школьники массово болеют, но карантина не будет, — детали от КГГА

По словам одной из мам первоклассницы, причиной резкого роста заболеваемости могли стать тесные бомбоубежища, в которых школьники проводят много времени. При этом власти заявляют, что ситуация контролируется.

В Киеве все чаще дети начинают болеть гриппом и коронавирусом, в связи с чем посещаемость в школах крайне низкая. При этом карантин вводить не спешат, о чем говорится в материале ТСН от 29 января.

Из условных 25 учеников на уроки могут прийти около 5, пишут авторы материала, и подобная ситуация наблюдается во многих учебных заведениях. Ранее при таких условиях вводился карантин и дистанционная форма обучения, но пока что это не фиксируется.

Рост заболеваемости в школах: реакция родителей

Родители школьников в комментарии журналистам рассказали, что вспышка заболеваемости может быть связана с тем, что дети очень долго находятся в бомбоубежищах во время воздушных тревог. Это закрытые помещения, в которых они могут сидеть 2-3 часа.

"В нашем классе массово болеют дети. На прошлой неделе было где-то учеников 5 из 25, все остальные – с кашлем, температурой. Две девочки попали в больницу, ночью резко начали задыхаться. Думаю, одна из причин этому – тесное бомбоубежище, куда спускаются дети во время тревог. Но еще одна причина – отсутствие карантина в школе. Дети болеют один за другим постоянно, приносят инфекцию домой, болеют и родители", — рассказывает мама первоклассницы Татьяна.

Женщина, дочь которой учится в одной из школ Днепровского района Киева задалась вопросом, почему нельзя прервать эту цепочку болезней при помощи перехода на дистанционное обучение сроком на 2 недели. Она убеждена, что сделать это просто, ведь во время пандемии коронавируса процессы были отработаны.

Рост заболеваемости в школах: реакция КГГА

В столичной мэрии не согласны с такими выводами, отмечают авторы материала. Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Валентин Мондриевский накануне заявлял, что ситуация с заболеваемостью в школах контролируется, поэтому якобы нет причин для того, чтобы возвращаться к онлайн-режиму.

Кроме того, по его словам, заболевание у детей является сезонным и проходит в легкой форме. При этом, если эпидемический порог будет пройдет, тогда и примут соответствующие решения в школах, районах или городе в целом.

В Департаменте науки и образования КГГА заявили, что решение о карантине будут принимать врачи.

"Именно медики дают рекомендации о закрытии и введении карантина в учебных заведениях на территории Киева. Они, опираясь на имеющиеся данные, могут сказать есть основания для введения общего карантина, или их пока нет. Также медики предоставляют рекомендации о введении карантина по отдельным учебным заведениям", — говорится в сообщении.

Рост заболеваемости в Киеве: реакция Госпродпотребслужбы

В ГУ Госпродпотребслужбы заявили, что пороги заболеваемости для каждого региона определяет Министерство здравоохранения. После этого местные власти уже самостоятельно принимают решения о том, необходимо ли вводить карантин.

Начальник ведомства Олег Рубан в комментарии журналистам рассказал, что на данный момент такие критические пороги достигнуты не были, хоть рост заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусом является стремительным. Это фиксируется как среди детей, так и среди взрослых.

К слову, начиная с 29 января, продолжают авторы материала, в Киеве ужесточили профилактические мероприятия в местах, где массово могут скапливаться люди.

"Начинаем проведение рейдов по столичным школам, детским садам, высшим учебным заведениям, медицинским учреждениям. Их цель – соблюдение противоэпидемиологических режимов. Будем проверять правила соблюдения маскового режима в помещениях, а также соблюдение правил допуска людей к работе", — заявил Олег Рубан.

Люди продолжают ходить на работу даже с температурой, а сами работодатели закрывают на это глаза, заявил начальник Госпродпотребслужбы. Именно с ними и будут проводиться профилактические беседы.

При этом Олег Рубан также убежден, что на рост заболеваемости могли повлиять затяжные воздушные тревоги, из-за которых дети вынуждены сидеть часами в бомбоубежищах.

"Попадание возбудителя от инфицированного человека в укрытии вызывает мгновенную передачу инфекции другим людям. Поэтому эту ситуацию тоже будем изучать и мониторить", — говорят в Госпродпотребслужбе.

Рост заболеваемости в Киеве: реакция главного санитарного врача

В Киевском городском центре контроля и профилактики болезней заявили, что по сравнению с прошлой неделей, заболеваемость в столице выросла на 40,3%.

Руководитель центра и главный санитарный врач Киева Сергей Чумак заявил, что своего порога эпидемия еще не достигла, поэтому он обратился к управлениям образования. Они ежедневно должны информировать о количестве больных детей, чтобы сложить общую картину происходящего. Заболеваемость увеличивается за счет детей, однако о карантине говорить рано.

"Мы инициируем проведение заседания городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, готовим письма на КГГА, где прописываем проведение соответствующих профилактических мероприятий. Если будет превышен эпидпорог, тогда будем вводить более действенные мероприятия", — подытожил Сергей Чумак.

Напомним, 28 января сообщалось, что Украину атакует грипп А и Covid-19. Уже зафиксировано 650 смертей из-за осложнений, о чем сообщили в Минздраве. По информации ведомства, с начала октября гриппом, ОРВИ и Covid-19 в Украине переболели почти 2,3 млн человек, из которых 54% составляют дети.