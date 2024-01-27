Летальность повысилась: в Украине растет заболеваемость гриппом, — врач-инфекционист

Болезнь осложняется ковидом, и уже с третьего дня грипп может вызвать у пациента острый респираторный дистресс-синдром.

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В Украине растет заболеваемость гриппом, который осложняется коронавирусом. Более того, из-за отсутствия специфической терапии в первые дни болезни растет количество летальных случаев. Об этом 26 января написала на своей страницы Facebook известный врач-инфекционист Ольга Голубовская.

"Растет летальность. К сожалению, как обычно, все летальные случаи обусловлены отсутствием специфической терапии в первые дни болезни", — пишет специалист.

Она советует при повышении температуры тела проводить аптечные экспресс-тесты и при положительном их результате, обращаться к врачу.

Также не помешают в домашней аптечке экспресс-тесты и противовирусные препараты, например, "Озельтамивир", поскольку заболеть может сразу вся семья, а аптека может быть закрыта или разрушена. О наличии лекарств стоит позаботиться заранее, так как болезнь может начать развиваться ночью, отметила Голубовская.

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"В любом случае своевременно обращайтесь к врачу, не тяните, особенно если состояние не улучшается или прогрессирует, это ваша ответственность", — советует врач.

Специалист подчеркивает, что грипп — очень быстрое заболевание, поэтому уже с третьего дня болезни он может вызвать у пациента острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС), который можно предупредить только путем своевременной терапии.

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Напомним, по информации украинского Минздрава в 10 регионах страны зафиксирована циркуляция вирусов гриппа. Всего со 2 октября по 17 декабря 2023 в Украине ОРВИ, гриппом и COVID-19 переболело 1,5 миллиона человек.