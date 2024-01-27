Летальність підвищилася: в Україні зростає захворюваність на грип, — лікар-інфекціоніст

Хвороба ускладнюється ковідом, і вже з третього дня грип може викликати в пацієнта гострий респіраторний дистрес-синдром.

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В Україні зростає захворюваність на грип, який ускладнюється коронавірусом. Ба більше, через відсутність специфічної терапії в перші дні хвороби зростає кількість летальних випадків. Про це 26 січня написала на своїй сторінці Facebook відома лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська.

"Зростає летальність. На жаль, як зазвичай, усі летальні випадки зумовлені відсутністю специфічної терапії в перші дні хвороби", — пише фахівчиня.

Вона радить у разі підвищення температури тіла проводити аптечні експрестести й за позитивного їхнього результату звертатися до лікаря.

Також не завадять у домашній аптечці експрестести й противірусні препарати, наприклад, "Озельтамівір", оскільки захворіти може одразу вся сім'я, а аптека може бути зачиненою або зруйнованою. Про наявність ліків варто подбати заздалегідь, оскільки хвороба може почати розвиватися вночі, зазначила Голубовська.

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"У будь-якому разі вчасно звертайтеся до лікаря, не тягніть, особливо якщо стан не покращується або прогресує, це ваша відповідальність", — радить лікарка.

Фахівець наголошує, що грип — дуже швидке захворювання, тож уже з третього дня хвороби він може спричинити в пацієнта гострий респіраторний дистрес-синдром (ГРДС), якому можна запобігти лише через своєчасну терапію.

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Нагадаємо, за інформацією українського МОЗ у 10 регіонах країни зафіксовано циркуляцію вірусів грипу. Загалом із 2 жовтня до 17 грудня 2023 року в Україні на ГРВІ, грип і COVID-19 перехворіли 1,5 мільйона осіб.