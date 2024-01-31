Потепление до +11 и мокрый снег: какой будет погода в Украине в начале февраля (видео)

По прогнозу Наталки Диденко, февраль начнется относительно теплой погодой, однако через Украину будут перемещаться атмосферные фронты, которые принесут дожди, мокрый снег и усиление ветра.

Синоптики спрогнозировали погоду на февраль и обещают украинцам потепление, но с мокрым снегом и дождем. О том, какой будет погода с самого начала февраля, рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Погода на февраль

Она подчеркнула, что температура имеет тенденцию к повышению уже в конце этой недели. А вот среднемесячная температура воздуха в течение февраля ожидается в пределах от 4 градусов мороза до 2 тепла. Для южных, восточных регионов, а также Кировоградской, Днепропетровской областей и Крыма — на 1-1,5 градуса выше нормы. На остальной территории Украины — близко к норме.

Месячное количество осадков будет находиться в пределах 29-67 миллиметров. Однако в Карпатах местами возможны 74-83 миллиметра. Впрочем, это также в пределах нормы, подчеркивают специалисты.

Народный синоптик Наталья Диденко в собственном Facebook тоже спрогнозировала, что февраль начнется относительно теплой погодой, однако через Украину начнут перемещаться атмосферные фронты, которые принесут дожди и мокрый снег. Также возможно усиление ветра, подчеркнула она.

Погода в первые дни февраля

Метеорологи спрогнозировали до конца нынешней недели такую погоду.

В четверг, 1 февраля, в восточных областях пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, мороси и дождя, возможен гололед. На остальной части страны без существенных осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -4…+1 °С, днем 0…+5 °С, в южной части и на крайнем западе местами +6…+8 °С.

Фото: Укргидрометцентр

В пятницу, 2 февраля, в большинстве областей, кроме южной половины, ожидаются небольшие осадки в виде снега, местами с дождем. На Левобережье местами гололед. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2 °С, днем 0…+5 °С.

Фото: Укргидрометцентр

В субботу, 3 февраля, ожидается неустойчивая погода из-за влияния Балтийского циклона. Пройдут умеренные осадки в виде снега с переходом в дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6 °С, днем 0…+5 °С.

Фото: Укргидрометцентр

В воскресенье, 4 февраля, сохранится неустойчивый характер погоды, с осадками преимущественно в виде снега и дождя. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит -1…+4 °С, днем +2…+7 °С, в Одесской области до +11 °С.

Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

"Январь дарит нам замечательное солнечное завершение — передает привет февралю и говорит, чтобы тот не очень задерживался с морозом или снегом", — пишет Наталка Диденко о погоде в столице Украины.

Поэтому январь своим примером, как отмечает она, показывает, что можно спокойно сохранить зимнее достоинство, подмораживая ночью, а днем давать надежду на уже и не такую далекую весну.

В феврале в Киеве синоптики ожидают такую погоду, которую они составили на основе исторических данных.

Фото: meteoprog.ua

Напомним, метеоролог Игорь Кибальчич проинформировал, какой будет погода в Украине на этой неделе — с 29 января по 4 февраля. Он спрогнозировал, что в выходные пройдет снег с переходом в дождь.