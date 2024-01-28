С понедельника почти без осадков, а с 1 февраля потеплеет: погода на неделю (карты)

По информации синоптиков, погоду в начале недели будет определять антициклон по имени Enno, который организует сухую и в значительной степени солнечную погоду в большинстве стран Европы.

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В течение новой недели, с 29 января по 4 февраля, ожидается преимущественно спокойная погода, а в конце потеплеет, но придут дожди со снегом. Об этом 28 января на сайте meteoprog.ua сообщил кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич.

Он отметил, что уже с понедельника, 29 января, большая часть территории Украины окажется под влиянием малоподвижного европейского антициклона Enno. Именно благодаря ему до выходных сохранится спокойная погода без существенных осадков, с температурным режимом около нормы.

Во второй половине недели, по словам метеоролога, давление в Европе начнет снижаться и вместе с этим активизируются атмосферные фронты. Поэтому в грядущие выходные погода в нашей стране испортится — начнутся осадки снега с переходом в дождь и усилится ветер. Однако температура воздуха несколько повысится.

Погода 29 января

В понедельник ночью в западных, местами центральных и южных областях ожидается небольшой мокрый снег. Кое-где туманы, на дорогах местами гололедица. Ветер в западных и северных областях переменных направлений, 3-8 м/с, на остальной части страны северной четверти, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 °С, в западных и северных областях при прояснениях местами -8…-13 °С; днем -2…+3 °С.

Фото: укргидрометцентр

Погода 30 января

Во вторник под влиянием антициклона в Украине осадков не предвидится, лишь ночью и утром в Крыму местами пройдет небольшой мокрый снег. Ночью и в первой половине дня местами туманы. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6 °С, местами в западных и северных регионах при прояснениях -7…-12 °С; днем -2…+3 °С.

Фото: Укргидрометцентр

Погода 31 января

В среду в Украине сохранится погода преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туманы. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7 °С, в Карпатах и на крайнем севере местами -7…-12 °С; днем воздух прогреется до +1…+6 °С.

Фото: Укргидрометцентр

Погода 1 февраля

В четверг в восточных областях пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега, мороси и дождя, возможен гололед. На остальной части страны без существенных осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -4…+1 °С, днем 0…+5 °С, в южной части и на крайнем западе местами +6…+8 °С.

Фото: Укргидрометцентр

Погода 2 февраля

В пятницу в большинстве областей, кроме южной половины, ожидаются небольшие осадки в виде снега, местами с дождем. На Левобережье местами гололед. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2 °С, днем 0…+5 °С.

Фото: Укргидрометцентр

Погода 3-4 февраля

В субботу ожидается неустойчивая погода из-за влияния Балтийского циклона. Пройдут умеренные осадки в виде снега с переходом в дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6 °С, днем 0…+5 °С.

В воскресенье сохранится неустойчивый характер погоды, с осадками преимущественно в виде снега и дождя. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит -1…+4 °С, днем +2…+7 °С, в Одесской области до +11 °С.

Что обещает Наталка Диденко

Народный синоптик Наталья Диденко тоже обещает, что с понедельника беспросветная серость и сырость разбавятся кое-где солнышком.

"Антициклон по имени Enno организует сухую и в значительной степени солнечную погоду в большинстве стран Европы на континенте. Антициклон — это не только отсутствие осадков, но и малая вероятность сильного ветра", — пояснила Диденко.

Фото: Facebook

Поэтому 29 января она пообещала практически повсеместно сухую погоду, возможно даже с солнышком и спокойным небольшим ветром. Температура воздуха ближайшей ночью будет минусовая, -2-7 градусов, на юге около нуля. А вот в понедельник днем от 3 мороза до 3 тепла.

"В Киеве понедельник обещает быть без осадков, с паузами в облаках, через которые будет выглядывать солнце. Подморозит ночью до -5 градусов, завтра днем ожидается 0-2 градуса мороза", — спрогнозировала синоптик.

В ближайшие дни предполагается свежая погода, без осадков, а с начала февраля потеплеет и снова появятся осадки.

"В дальнейшем еще будут похолодания, поэтому лучше не забегать сильно вперед, а внимательно и спокойно следить за ежедневными прогнозами погоды)", — порекомендовала Диденко.

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