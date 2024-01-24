Погода в январе: синоптик ответила, ударят ли морозы в Украине в конце месяца

Предстаница Укргидрометцентра Наталья Птуха объяснила, что незначительный атмосферный фронт с северо-запада поступит 29 января, а снег если и будет, то совсем незначительный.

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Повышение температуры ожидается уже в среду, 24 января, но в конце недели морозы в Украине могут усилиться. Наталья Птуха, синоптик Укргидрометцентра, сообщила подробности NV.

В четверг, 25 января, на территории Украины ожидается повышение температуры — от -1 до +5 градусов в течение суток. В восточных областях нашего государства несколько прохладнее, в частности, от 2 — 7 мороза.

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Циклон, который принесет мокрый снег, ожидается 26 января. Он начнет выходить в сторону России. Период осадков в Украине через два дня завершится.

Синоптик добавила, что снова похолодает в конце недели. О сильных морозах речь пока не идет.

Наталья Птуха рассказала, что 29 января поступит еще один незначительный атмосферный фронт с северо-запада 9 января. Он в связи с полем повышенного давления не будет так ярко выражен. Представительница Укргидрометцентра пояснила, что снег можно ожидать, но совсем незначительный.

Синоптик прогнозирует, что в последние дни месяца будет больше прояснений, температура снизится. Незначительные морозы будут практически по всей территории Украины.

"Какой интенсивности, — пока еще сложно говорить. Но сильных морозов, которые у нас были две недели назад, пока не ожидаем", — заявила она.

В Укргидрометцентре прогнозировали, что ночью 24 января в северных и большинстве центральных областей небольшой мокрый снег. Днем в западных, Житомирской и Винницкой областях умеренный мокрый снег и дождь. В Закарпатской области значительные осадки.

Фото: Украинский гидрометеорологический центр

Морозы в январе — метеоролог сделал прогноз

Синоптик Игорь Кибальчич 22 января синоптик рассказал, будут ли морозы до -30 в январе. С середины недели в Украине в связи с циклонической деятельностью и слабо выраженных атмосферных фронтов произойдет постепенное повышение температуры воздуха. Он отметил, что в среднем температурный фон следует ожидать выше нормы на 3-6 градусов. Начало недели будет холодным в восточных и северных областях из-за влияния арктических воздушных масс, однако уже с середины недели произойдет постепенное повышение температуры воздуха из-за циклонической деятельности и слабо выраженных атмосферных фронтов.

Напомним, 14 января стало известно, в каких областях ухудшится погода. На высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей объявлена снеголавинная опасность.