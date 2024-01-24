Погода у січні: синоптикиня відповіла, чи вдарять морози в Україні наприкінці місяця

Предстаниця Укргідрометцентру Наталія Птуха пояснила, що незначний атмосферний фронт з північного заходу надійде 29 січня, а сніг якщо і буде, то зовсім незначний.

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Підвищення температури очікується вже в середу, 24 січня, але наприкінці тижня морози в Україні можуть посилитися. Наталія Птуха, синоптикиня Укргідрометцентру, повідомила подробиці NV.

У четвер, 25 січня, на території України очікується підвищення температури – від -1 до +5 градусів впродовж доби. У східних областях нашої держави дещо прохолодніше, зокрема, від 2 – 7 морозу.

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Циклон, який принесе мокрий сніг, очікується 26 січня. Він почне виходити у бік Росії. Період опадів в Україні за два дні завершиться.

Синоптикиня додала, що знову похолодає наприкінці тижня. Щодо сильних морозів наразі не йдеться.

Наталія Птуха розповіла, що 29 січня надійде ще один незначний атмосферний фронт з північного заходу 9 січня. Він у зв’язку з полем підвищеного тиску не буде так яскраво виражений. Представниця Укргідрометцентру пояснила, що сніг можна очікувати, але зовсім незначний.

Синоптикиня прогнозує, що в останні дні місяця буде більше прояснень, температура знизиться. Незначні морози будуть практично по всій території України.

"Якої інтенсивності, — наразі ще складно говорити. Але сильних морозів, які у нас були два тижні тому, наразі не очікуємо", – заявила вона.

В Укргідрометцентрі прогнозували, що вночі 24 січня у північних та більшості центральних областей невеликий мокрий сніг. Вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях помірний мокрий сніг та дощ. На Закарпатті значні опади.

Фото: Український гідрометеорологічний центр

Морози у січні – метеоролог зробив прогноз

Синоптик Ігор Кібальчич 22 січня синоптик розповів, чи будуть морози до -30 у січні. Із середини тижня в Україні у зв’язку з циклонічною діяльністю та слабко виражених атмосферних фронтів відбудеться поступове підвищення температури повітря. Він зазначив, що у середньому температурний фон варто очікувати вищим за норму на 3-6 градусів. Початок тижня буде холодним у східних та північних областях через вплив арктичних повітряних мас, проте вже із середини тижня відбудеться поступове підвищення температури повітря через циклонічну діяльність та слабко виражених атмосферних фронтів.

Нагадаємо, 14 січня стало відомо, у яких областях погіршиться погода. На високогiр’ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей оголошена сніголавинна небезпека.