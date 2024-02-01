Сторонник "народовластия": в Тернополе мужчина выдавал фальшивые военные билеты (фото)

По данным полиции, подозреваемый создал альтернативный "орган местного самоуправления", который выдавал документы, трудно отличимые от оригинала. Его сторонники использовали поддельные военные билеты для уклонения от мобилизации.

Сотрудники Национальной полиции совместно с оперативниками СБУ под процессуальным руководством Тернопольской окружной прокуратуры разоблачили жителя Тернополя, который выдавал фальшивые военные билеты. Об этом сообщает пресс-служба Полиции Тернопольской области.

Сообщается, что фигурант дела называет себя сторонником так называемого "народовластия". Он открыл в Тернополе альтернативный "орган местного самоуправления" и выдавал своим единомышленникам фальшивые военно-учетные документы.

Поддельные документы Фото: Национальная полиция

Для изготовления поддельных военных билетов мужчина изготовил печать. По данным следствия, фальшивые документы было сложно отличить от подлинных, поэтому сторонники подозреваемого использовали их для уклонения от мобилизации.

В ходе обысков правоохранители изъяли печати, удостоверения, военные билеты и прочие вещи, связанные с деятельностью незаконного "органа самоуправления".

Печати для подделки документов Фото: Национальная полиция

По этому делу возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 353 (самовольное присвоение властных полномочий или звание должностного лица) и ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК Украины.

Напомним, 8 января ГБР завершило расследование в отношении двух сотрудников Территориального центра комплектования и социальной поддержки, которых обвиняют в пытках мобилизованных.

Тернопольский суд 13 января избрал подозреваемым меры пресечения. Командир и солдат-гранатометчик отдела охраны ТЦК были отстранены от занимаемых должностей и должны находиться под ночным домашним арестом.