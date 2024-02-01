"Государственная тайна": Арестович прокомментировал свой выезд из Украины (видео)

По словам бывшего советника главы ОП, в США его якобы пригласили для консультирования по вопросам предоставления помощи Киеву.

Бывший внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович прокомментировал информацию о своем выезде из Украины. В своем Telegram-канале он опубликовал фрагмент интервью, в котором журналистка его спрашивает о том, как он выехал из Украины.

Арестович отметил, что в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ), комментируя его выезд из Украины, заявили, что это государственная тайна.

"С депутатской группы или Порошенко ["Европейская солидарность"] или "Голос", не помню уже, направили запрос в Госпогранслужбу, как выехал Арестович. ГПСУ опубликовало ответ в социальных сетях и там было написано — государственная тайна…. Ну, как–то выехал, проблем на границе не было. [Выехал] законно, конечно", — прокомментировал информацию о выезде из Украины Алексей Арестович.

По его словам, в Соединенных Штатах Америки у него есть "несколько программ", которые якобы связаны с предоставлением помощи Украине.

"Мы знаем, насколько была проблематичной помощь Украине. И можно сказать так, что моя деятельность имело определенное соприкосновение с тем, чтобы Украине предоставили следующий транш помощи", — заявил Арестович.

По его словам, на обсуждениях с различными представителями парламента, его представляли как независимого эксперта по Украине.

"Их политическая культура очень любит собирать информацию из разных источников. Конечно, посольство Украины делает огромною работу, как и наша дипломатия, Офис президента, сам президент, но я приехал по приглашению, не сам", — добавил Арестович.

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Выезд Арестовича из Украины

1 февраля издание NGL.media сообщило, что бывший внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович покинул территорию Украины после получения письма от Главного управления разведки Министерства обороны Украины и с тех пор не возвращается. Сообщалось, что представители ГУР не ответили на запросы NGL.media в течение двух недель.

В тот же день в ГУР заявили, что данная информация не соответствует действительности. В разведке отметили что ГУР не предоставляло Арестовичу "ни писем, ни каких-либо других документов для выезда за границу".