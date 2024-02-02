Во Львовской области в результате ДТП погиб водитель Opel Vivaro, восемь человек травмированы (фото)

Водитель микроавтобуса Opel Vivaro, 63-летний житель Самбора, как установили правоохранители, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Mitsubishi L 200.

Один погибший и восемь травмированных в результате столкновения автомобилей во Львовской области. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Авария произошла 1 февраля около 17.00. ДТП зафиксировали на автодороге "Львов-Ужгород" вблизи села Луки Самборского района.

Водитель микроавтобуса Opel Vivaro, 63-летний житель Самбора, как установили правоохранители, не справился с управлением. Транспортное средство выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi L 200. За рулем этого автомобиля находился 24-летний житель Хмельницкой области.

Водитель Opel Vivaro в результате аварии получил смертельные травмы. Медики помочь ему не смогли, мужчина скончался в реанимации.

В результате аварии пострадали трое пассажиров микроавтобуса: 60-летняя женщина и двое 64-летних мужчин. Все они из Самбора.

Водитель и четверо пассажиров Mitsubishi L 200, мужчины в возрасте 22, 24, 31 и 40 лет, также получили травмы. Все они из Хмельницкой области. Их госпитализировали.

ДТП в Украине

Во Львовской области 10 января автобус столкнулся с тремя автомобилями. В результате ДТП на дороге "Киев-Чоп" шести людям понадобилась медицинская помощь. Среди пострадавших есть дети. Произошло столкновение автобуса VAN HOOL, который осуществлял перевозки по маршруту "Киев-Хуст", с тремя автомобилями: Dacia Lodgy, Skoda Octavia и Mini Cooper.

Вблизи Тернополя 18 января не разминулись автобус и два грузовика. Восемь человек с различным уровнем телесных повреждений попали в больницу в результате аварии.

В декабре нетрезвый водитель в центре столицы устроил смертельное ДТП. В полиции заявили, что два автомобиля марок Renault и Toyota столкнулись на улице Старановодницкой. В результате инцидента два человека на месте происшествия погибли, а подозреваемого виновника задержали.

Напомним, 19 января в Польше перевернулся автобус с украинцами. Транспортное средство выехало на обочину и врезалось в энергетические барьеры, после чего перевернулось и столкнулось с деревом.