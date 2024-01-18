Вблизи Тернополя не разминулись автобус и два грузовика, восемь пострадавших (фото, видео)

Восемь человек с различным уровнем телесных повреждений попали в больницу в результате аварии.

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На автодороге М-19 Доманово — Тереблече, неподалеку 332 км автодороги, произошло ДТП с травмированными. Подробности сообщили в пресс-службе полиции Тернопольской области в Facebook.

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В Украине существенно выросло количество погибших на дорогах: основные причины ДТП

Два грузовых автомобиля и маршрутный автобус столкнулись возле поворота к селу Остров. Восемь человек с различным уровнем телесных повреждений попали в больницу в результате аварии.

У водителей правоохранители возьмут образцы крови для проверки на содержание алкоголя. Решается вопрос о внесении факта относительно в ЕРДР в соответствии со статьей 286 УКУ. Всем травмированным оказывают помощь. Продолжаются следственные мероприятия.

ДТП в Украине

В декабре нетрезвый водитель устроил смертельное ДТП в центре Киева. В полиции заявили, что два автомобиля марок Toyota и Renault столкнулись на улице Старановодницкой. В результате инцидента два человека погибли на месте происшествия, а подозреваемого виновника задержали.

Так 25 ноября на территории Харьковской области автобус попал в аварию. В Полиции области заявили, что авария с автобусом и автомобилем произошла на территории Купянского района примерно в 8:00 на автодороге Чугуев-Миловое. в результате происшествия один человек погиб, а 18 — получили ранения.

24 ноября в Киевской области произошло ДТП с участием автомобиля медиков. Авария, по данным силовиков, произошла возле села Романовка. В результате столкновения от полученных травм погиб 21-летний пассажир.

Напомним, 22 ноября сообщалось, что в Польше в ДТП с украинцами погибла 6-летняя дочь бойца Сил обороны. Граждане Украины направлялись в сторону пересечения границы в Долгобычеве. Микроавтобус въехал в дерево, когда слетел с дороги. Две женщины погибли на месте, 6-летнюю девочку медики пытались реанимировать.