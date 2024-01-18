Поблизу Тернополя не розминулися автобус та дві вантажівки, восьмеро постраждалих (фото, відео)

Восьмеро людей з різним рівнем тілесних ушкоджень потрапили до лікарні внаслідок аварії.

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На автодорозі М-19 Доманове — Тереблече, неподалік 332 км автодороги, відбулася автопригода з травмованими. Подробиці повідомили у пресслужбі поліції Тернопільської області у Facebook.

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В Україні суттєво зросла кількість загиблих на дорогах: основні причини ДТП

Два вантажних автомобілі та маршрутний автобус зіткнулися біля повороту до села Острів. Восьмеро людей з різним рівнем тілесних ушкоджень потрапили до лікарні внаслідок аварії.

У водіїв правоохоронці візьмуть зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Вирішується питання стосовно внесення факту щодо в ЄРДР відповідно до статті 286 ККУ. Усім травмованим надають допомогу. Тривають слідчі заходи.

ДТП в Україні

У грудні нетверезий водій влаштував смертельну ДТП у центрі Києва. У поліції заявили, що два автомобілі марок Toyota і Renault зіткнулися на вулиці Старановодницькій. Внаслідок інциденту двоє людей загинули на місці події, а підозрюваного винуватця затримали.

Так 25 листопада на території Харківської області автобус потрапив в аварію. У Поліції області заявили, що аварія з автобусом і автомобілем відбулася на території Куп'янського району приблизно о 8:00 на автодорозі Чугуїв-Милове. внаслідок події одна людина загинула, а 18 — дістали поранення.

24 листопада в Київській області сталася ДТП за участю автомобіля медиків. Аварія, за даними силовиків, сталася біля села Романівка. Внаслідок зіткнення від отриманих травм загинув 21-річний пасажир.

Нагадаємо, 22 листопада повідомлялося, що в Польщі в ДТП з українцями загинула 6-річна донька бійця Сил оборони. Громадяни України прямували в бік перетину кордону в Долгобичеві. Мікроавтобус в'їхав у дерево, коли злетів з дороги. Дві жінки загинули на місці, 6-річну дівчинку медики намагалися реанімувати.