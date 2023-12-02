Вилетів на зустрічну смугу: п'яний водій влаштував смертельну ДТП у центрі Києва (фото)

У поліції заявили, що на вулиці Старановодницькій зіткнулися два автомобілі марок Toyota і Renault. Унаслідок інциденту двоє людей загинули на місці аварії, а підозрюваного винуватця затримали.

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У центрі Києва 1 грудня сталася смертельна ДТП, унаслідок якої загинуло двоє людей. Про це повідомила пресслужба столичної поліції у Facebook.

У відомстві заявили, що інцидент стався в Печерському районі на вулиці Старановодницькій. Після того як поліція отримала повідомлення про те, що трапилося, на місце виїхали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичного главку і медики.

Правоохоронці з'ясували, що зіткнулися два автомобілі марок Toyota і Renault. Вдалося встановити, що водій Toyota, рухаючись проїжджою частиною, виїхав на зустрічну смугу руху. Там же його авто зіткнулося з машиною марки Renault. Унаслідок інциденту водій та пасажир Renault — загинули на місці.

У поліції зазначили, що за кермом Toyota перебував громадянин іншої держави 1979 року народження. За попередніми даними, він перебував у стані алкогольного сп'яніння. Підозрюваного було затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

"Санкція статті передбачає покарання до десяти років ув'язнення", — зазначили в поліції.

ДТП у Києві Фото: Поліція Києва

Нагадаємо, що 24 листопада повідомлялося, що в Харківській області автобус потрапив у ДТП. У Поліції області заявили, що аварія з автобусом і автомобілем сталася в Куп'янському районі приблизно о 8:00 на автодорозі Чугуїв-Милове. Унаслідок події одна людина загинула, а 18 — дістали поранення.