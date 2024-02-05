В Кривом Роге подросток умер после визита к стоматологу: что известно

По словам директора больницы, врачи оказали ребенку помощь в соответствии нормативными документами. Позже мальчика госпитализировали из-за ухудшения самочувствия.

В городе Кривой Рог Днепропетровской области 14-летний мальчик умер после визита к стоматологу. Об этом сообщил портал "Інформатор" со ссылкой на пресс-службу правоохранителей.

По данным издания, подростку вырвали зуб в Саксаганском районе Кривого Рога, после его чего самочувствие начало ухудшаться. Сообщается, что мальчик упал в кому и вскоре умер.

Журналисты сообщают, ссылаясь на свои источники, что сейчас правоохранители выясняют, могли ли действия врачей привести к смерти ребенка. Полиция открыла уголовное производство.

Что говорят в полиции

Пресс-секретарь Криворожского районного управления полиции (КРУП) Ангелина Крадожон в комментарии порталу "Рудана" подтвердила, что по факту смерти подростка открыто уголовное производство по ч.2 ст. 140 УКУ (Невыполнение или ненадлежащее выполнение медицинским или фармацевтическим работником своих профессиональных обязанностей, вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это повлекло тяжкие последствия для несовершеннолетнего).

"Поступило сообщение от больницы, что в заведение доставили 14-летнего мальчика, который впоследствии скончался. Известно, что ребенок посещал стоматолога", — рассказала Крадожон.

Что говорят в больнице

Директор больницы Елена в комментарии "Суспільному" сообщила, что мальчик обратился в стоматологию с болью в зубе. По ее словам, ребенку была оказана помощь в соответствии нормативными документами.

"Врач обязан был оказать эту медицинскую помощь и после оказания медицинской помощи этот пациент был отпущен домой. С ним присутствовали его родственники. И потом, через какое-то время этот пациент в связи с ухудшением состояния был госпитализирован", — сказала Елена.

Глава медучреждения подчеркнула, что причину смерти ребенка определит экспертиза. По ее словам, к самому течению заболевания "есть вопросы".

"Буду говорить, что это осложнение, именно этой манипуляции невозможно. Ответы на все вопросы может дать только экспертная комиссия. Экспертиза будет", — заявила директор больницы.

Напомним, 13 января украинский бандурист Виктор Пашник сообщил, что его пятилетний сын Велес умер во Львове после почти 40 дней пребывания в коме, в которой он оказался во время лечения зубов в местной стоматологической клинике.

Ранее,14 ноября, в полиции сообщили, что в Тернополе во время лечения зубов мальчику, которому был год и десять месяцев, стало плохо и вскоре он умер. Пациента не могли вывести из наркоза, а уже вечером врачи констатировали смерть ребенка.