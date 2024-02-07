Рада поддержала отставку Лапутиной с должности главы Минветеранов (фото)

По словам народного депутата Ярослава Железняка, профильный комитет по вопросам социальной политики заявил о неудовлетворительной работе министерства.

Верховная Рада в среду, 7 февраля, поддержала отставку министра по делам ветеранов Украины Юлии Лапутиной. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

По его словам, поддержали соответствующее решение 302 народных избранников.

Кроме того, как сообщил Железняк, профильный комитет по вопросам социальной политики заявил о неудовлетворительной работе министерства.

"Все докладчики, как и от власти так и оппозиции, разносили в выступлениях министра", — говорится в сообщении.

По словам Железняка, сама Лапутина не явилась на отчет.

Отставка Лапутиной: детали

5 февраля председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что в ВР поступило заявление Юлии Лапутиной об отставке с должности министра по делам ветеранов Украины. Кроме того, Стефанчук обнародовал соответствующее заявление об отставке руководительницы Минветеранов и сообщил, что его в парламенте рассмотрят на ближайшем пленарном заседании.

Напомним, еще в ноябре 2023 года общественный совет при Минетеранов призвал Лапутину уйти в отставку. А в декабре 2023 года представители ветеранского движения выражали обеспокоенность, что к проектам Министерства привлечены люди, которые имеют связь с сепаратистами или российскими пропагандистами.

Две недели назад, 22 января 2024 года Юлия Лапутина в интервью NV заявляла, что во власти с ней не было разговоров об отставке.

Напомним, Юлия Лапутина в рейтинге Фокуса "Правительство военного времени. Как справился со своей работой Кабинет министров в 2023 году" получила низкие оценки. Ветеранская политика в Украине, по мнению экспертов, нуждается в доработке. Критически не хватает кадров в сфере реабилитации ветеранов по разным векторам. Неурегулированным остается возможность предоставления статуса участников боевых действий лицам, вернувшимся из плена. Не работают программы грантовой поддержки предпринимательства.

Также в интервью итальянскому телеканалу Rai1 в воскресенье, 4 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении провести замену ряда руководителей всей управленческой группы страны.