"За личное мужество и героизм": глава ГУР Кирилл Буданов получил звание Героя Украины

Вместе с присвоением звания руководителю военной разведки вручат и орден "Золотая Звезда".

В четверг, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский присвоил главе Главного управления разведки Кириллу Буданову звание Героя Украины. Об этом говорится в указе президента №57/2024.

В документе говорится, что награду Буданов получил "за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу"

Вместе с присвоением звания главе ГУР вручат орден "Золотая Звезда".

Глава ГУР Кирилл Буданов получил звание Героя Украины

Также звание Героя Украины получил и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Напомним, что 30 января Кирилл Буданов сказал, что наступательная операция российских войск началась в ноябре прошлого года и продолжается уже 2,5 месяца. По его словам, наступление оккупантов иссякнет полностью в начале весны. Результаты таких действий оккупантов не показывают больших результатов, однако определенные продвижения у них есть.

29 января в Главном управлении разведки заявили, что не располагают информацией о том, что вместо Валерия Залужного Генштаб возглавит Кирилл Буданов.