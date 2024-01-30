Ближе к весне: Буданов рассказал, когда завершится наступление россиян (видео)

По словам главы ГУР, оккупанты хотели как можно быстрее пересечь барьерный рубеж по реке Черный Жеребец и выйти на административные границы Донецкой в Луганской областей.

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Наступательная операция российских войск началась в ноябре прошлого года и продолжается уже 2,5 месяца. Об этом в интервью "Мы — Украина" рассказал руководитель ГУР МО Кирилл Буданов.

По словам главы украинской разведки, наступление оккупантов иссякнет полностью в начале весны. Результаты таких действий оккупантов не показывают больших результатов, однако определенные продвижения у них есть.

"Определенное продвижение в полях у них есть и возле Авдеевки то, что произошло. Но это не то, на что они рассчитывали", — сказал Буданов.

В частности, оккупанты хотели как можно быстрее пересечь барьерный рубеж по реке Черный Жеребец в Харьковской области. Таким образом враг пытался выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Несмотря на это, российские военные продолжают свои наступательные действия.

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Также Буданов анонсировал больше "хлопка" во временно оккупированном Крыму в этом году. Он отметил, что украинская промышленность наращивает обороты, и заявил об увеличении производства Министерством стратегической отрасли промышленности.

Наступление русской армии

Как недавно рассказывал начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Украины Владимир Фитьо, оккупанты бросили на Купянское направление 44 тысячи своих военных. В частности, в зоне ответственности ОСГВ "Хортица" находится 200 тысяч военных РФ.

Также в начале января экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж отмечал, что сейчас перед российской армией стоят три главные задачи. Так, враг пытается захватить Купянск, взять под контроль Авдеевку, и отбросить украинскую армию от Бахмута.

В частности, 27 января глава Харьковской ОГА Олег Синегубов заявлял, что российские возобновили интенсивность наступательных действий в направлении Синьковки и Табаевки. По его словам, военные и местные власти должны быть готовы к любому развитию событий, ведь есть риски более широкого наступления.

Напомним, аналитики DeepState сообщили 29 января, что тяжелая ситуация сохраняется у Табаевки на Харьковщине, где оккупанты имеют ряд тактических успехов. Также не простая ситуация возле Авдеевки в Донецкой области. Там враг усиливает свою группировку на юге города.