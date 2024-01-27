Повторное наступление: хватит ли сил у ВС РФ, чтобы захватить Харьков, — эксперт

Александр Коваленко обратил внимание, что на данном направлении противник сосредоточил две группировки войск, численностью в 100 тысяч бойцов. Они уже как полгода пытаются безуспешно наступать.

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Вооруженные силы РФ могут готовить повторное наступление на Харьковском направлении. Однако те силы, которые противник сосредоточил для потенциального удара, недостаточны для реализации такого сценария. Об этом телеканалу Freeдом рассказал 27 ноября военный эксперт Александр Коваленко.

"Если мы говорим о плане по оккупации Харькова, то теми силами и средствами, которые сейчас сосредоточены не только на Лимано-Купянской оси, но и со стороны Российской Федерации, его реализовать невозможно", — отмечает аналитик.

По словам Коваленко, противник по всему участку фронта Лимано-Купянского направления сосредоточил две группы войск — "Центр" и "Запад", и такого количества для осуществления наступления критически недостаточно.

"Общая численность этих двух групп войск чуть более 100 тыс. личного состава. Эти 100 тыс. вот уже более полугода пытаются наступать только по этой оси без особого успеха", — подчеркнул эксперт.

Если говорить о так называемых достижениях противника на данном направлении, то самым оглушительным успехом россиян за последнее время был захват села Крохмальное, что не дает им совершенно никакого преимущества.

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Коваленко добавил, что учитывая соотношение сил в случае попытки окружения и захвата такого города-миллионника, как Харьков, то для реализации подобного плана можно только теоретически представить, какими силами должен обладать противник.

"Планы у них могут быть, но только в формате фантазии", — подытожил эксперт.

Напомним председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов 27 января заявил, что российские войска возобновили интенсивность своих наступательных действий на Купянском направлении. По его словам, серьезная ситуация сложилась в районе Синьковки и Табаевки, однако исключать риск более широкого наступления ВС РФ нельзя.